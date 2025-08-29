Фурмо поведе след първите отсечки в Парагвай

Третият пилот на Хюндай Адриен Фурмо е начело в рали „Парагвай“, 10 кръг от сезона в WRC, след първите 4 отсечки на състезанието. В началото поведе Кале Рованпера (Тойота), като той беше начело след първата и втората отсечки, но Фурмо го изпревари в третия етап и в четвъртия увеличи аванса си на 4,1 секунди.

„Много съм доволен от сутрешните етапи – призна в сервизната зона Фурмо. – Първата отсечка днес не ми хареса, но останалите са хубави. Сцеплението е различно, а това е интересно за всички. Да видим какво ще ни донесат следобедните отсечки.“

Хлъзгава отсечка изненада пилотите преди старта на рали "Парагвай"

Фурмо и Рованпера се откъснаха напред, като третата позиция заема Сами Паяри (Тойота), който е на 18 секунди от водача и има аванс от едва 0,4 секунди пред Тиери Нювил (Хюндай). Настоящият световен шампион призна, че не се чувства комфортно зад волана на колата си в тези отсечки.

На 0,9 секунди от Нювил е водачът в световния шампионат Елфин Еванс (Тойота), а на 1,1 секунда от естонеца на шеста позиция е Ойт Танак (Хюндай). Чистачките на Ойт днес изскочиха от гнездата си при една компресия, а след това той записа и излизане извън пътя и загуби сплитъра на колата си.

Едва 7-и се движи Себастиен Ожие (Тойота), като французинът е на 14 секунди от Танак. Ожие започна деня с второ време в първата отсечка, но след това във втората спука задна дясна гума и загуби над половин минута, което го дръпна назад.