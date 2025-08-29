Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Фурмо поведе след първите отсечки в Парагвай

Фурмо поведе след първите отсечки в Парагвай

  • 29 авг 2025 | 18:42
  • 606
  • 0

Третият пилот на Хюндай Адриен Фурмо е начело в рали „Парагвай“, 10 кръг от сезона в WRC, след първите 4 отсечки на състезанието. В началото поведе Кале Рованпера (Тойота), като той беше начело след първата и втората отсечки, но Фурмо го изпревари в третия етап и в четвъртия увеличи аванса си на 4,1 секунди.

„Много съм доволен от сутрешните етапи – призна в сервизната зона Фурмо. – Първата отсечка днес не ми хареса, но останалите са хубави. Сцеплението е различно, а това е интересно за всички. Да видим какво ще ни донесат следобедните отсечки.“

Хлъзгава отсечка изненада пилотите преди старта на рали "Парагвай"
Хлъзгава отсечка изненада пилотите преди старта на рали "Парагвай"

Фурмо и Рованпера се откъснаха напред, като третата позиция заема Сами Паяри (Тойота), който е на 18 секунди от водача и има аванс от едва 0,4 секунди пред Тиери Нювил (Хюндай). Настоящият световен шампион призна, че не се чувства комфортно зад волана на колата си в тези отсечки.

На 0,9 секунди от Нювил е водачът в световния шампионат Елфин Еванс (Тойота), а на 1,1 секунда от естонеца на шеста позиция е Ойт Танак (Хюндай). Чистачките на Ойт днес изскочиха от гнездата си при една компресия, а след това той записа и излизане извън пътя и загуби сплитъра на колата си.

Едва 7-и се движи Себастиен Ожие (Тойота), като французинът е на 14 секунди от Танак. Ожие започна деня с второ време в първата отсечка, но след това във втората спука задна дясна гума и загуби над половин минута, което го дръпна назад.

Следвай ни:

Още от Моторни спортове

Верстапен: Ако остане сухо, в неделя ще видим повече стратегии

Верстапен: Ако остане сухо, в неделя ще видим повече стратегии

  • 29 авг 2025 | 15:28
  • 639
  • 0
Четирима пилоти с нови батерии за уикенда

Четирима пилоти с нови батерии за уикенда

  • 29 авг 2025 | 15:06
  • 680
  • 0
Макларън с половин секунда аванс на “Зандвоорт”

Макларън с половин секунда аванс на “Зандвоорт”

  • 29 авг 2025 | 14:38
  • 3648
  • 2
Хамилтън не е загубил вяра във Ферари

Хамилтън не е загубил вяра във Ферари

  • 29 авг 2025 | 13:20
  • 1325
  • 2
Само три тима с нови неща по колите в Нидерландия

Само три тима с нови неща по колите в Нидерландия

  • 29 авг 2025 | 12:52
  • 1515
  • 0
Колко точно ще вали на “Зандвоорт” този уикенд?

Колко точно ще вали на “Зандвоорт” този уикенд?

  • 29 авг 2025 | 12:31
  • 1568
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Скандално! Филип Филипов-Фичо изгонен от ЦСКА и заради залагания срещу “червените”

Скандално! Филип Филипов-Фичо изгонен от ЦСКА и заради залагания срещу “червените”

  • 29 авг 2025 | 14:53
  • 46757
  • 170
Тежък жребий за Лудогорец в ЛЕ - "орлите" срещат Десподов, силни испанци и французи

Тежък жребий за Лудогорец в ЛЕ - "орлите" срещат Десподов, силни испанци и французи

  • 29 авг 2025 | 14:35
  • 82603
  • 108
Ботев (Враца) 0:0 Черно море

Ботев (Враца) 0:0 Черно море

  • 29 авг 2025 | 19:44
  • 2904
  • 2
Монтана би Добруджа в мач с два червени картона и нокаутиран съдия

Монтана би Добруджа в мач с два червени картона и нокаутиран съдия

  • 29 авг 2025 | 19:28
  • 10241
  • 6
Боримиров: Благодарение на мачовете в Европа натрупахме безценен опит

Боримиров: Благодарение на мачовете в Европа натрупахме безценен опит

  • 29 авг 2025 | 16:41
  • 13141
  • 41
Испания идва с всичките си звезди на “Васил Левски” срещу България

Испания идва с всичките си звезди на “Васил Левски” срещу България

  • 29 авг 2025 | 12:58
  • 27995
  • 49