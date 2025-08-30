Популярни
  3. Тити Папазов с емоционален коментар: След години ще благодарим на Росен

Тити Папазов с емоционален коментар: След години ще благодарим на Росен

  • 30 авг 2025 | 15:26
Старши треньорът на Левски Константин Папазов коментира случващото се в българския баскетбол в последно време с емоционална публикация в страницата си във Фейсбук. Тити Папазов засегна основно темата за разочароващото представяне на представителния ни тим в световните предквалификации.

Ето какво написа наставникът на “сините”:

“Българският баскетбол има нужда от семейство, не от „виновници“.

Когато гледам Георги Младенов как учи младите играчи на Левски правилно да стрелят, изпълвам се с положителни мисли.

Да, тежко лято беше за българския баскетбол. Неуспешна квалификация за мъжкия национален отбор… и както винаги – в България виновникът е само един. Той е виновен за всичко:

За нелепата контузия на Сашко Везенков на 03.06.

За молбата на Георги Боянов да пропусне това лято.

За решението на Ники Стоянов да почине и да се възстанови от контузиите си (а всички знаем колко е отдаден той).

За контузията на лидера Павлин Иванов.

За условията на Кемниц Йордан Минчев да е в Германия на 10.08.

За избора на натурализиран играч.Коди Милър контузен, Ди Бост на 36, Брандън 25 точки срещу Черна гора

За войната между Евролигата и ФИБА, която държа Везенков далеч от отбора.

За всичко… дори за това, че имаше домакин-иконом.

Миналата година пак имахме „грешник“. Тогава това беше Лъчо Коцев – треньорът на националния отбор U16 девойки. Той взе тежко решение: да играят почти само 15-годишни момичета. Загуби, критики, удари по егото му. Но тогава се каляваха.

Днес тези същите момичета класираха България в Дивизия А.

Да благодарим на Лъчо Коцев!

Убеден съм, че първа това е сторила Лили Георгиева.

Тя е героинята днес. Лили изгради от Локомотив не просто отбор, а семейство – родители, приятели, фенове. Тя наследи, надгради и направи същото и с тези момичета.

И нека не забравяме – успех има и при Стойо Чолаков.

Да, тежко лято беше. Но имаме и много поводи за радост.

Убеден съм, че през 2029 освен Везенков фактори в националния отбор ще са Боби Младенов, Данчо Минчев, Емил Стоилов, Иван Алипиев, Миро Васов, братя Тошкови, Илиян Пищиков , Герганов, Бъчков, Ники Михайлов… и сигурно някой изпускам.

За много от тях тази квалификация беше първи истински сблъсък.

След години ще благодарим на Росен, както това правим с Лъчо Коцев.

Имаме четири години да вземем пример от Лили Георгиева и да направим и на по-високо ниво от българския баскетбол едно истинско СЕМЕЙСТВО.

В здравите семейства има йерархия и уважение към по-възрастните. Младите са енергия и бъдеще.

В семейството на българския баскетбол няма място за негативни егоцентрици.

Има място за всеки, който е ЗА”.

Снимки: Sportal.bg

