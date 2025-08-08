Тити Папазов "разтресе" студиото на Sportal.bg с откровения, сълзи и изключителни думи към баскетболните национали

Часове преди втория мач на мъжкия национален отбор по баскетбол от световните предквалификации с Нидерландия в Самоков, в студиото на Sportal.bg гостува старши треньорът на Левски и бивш селекционер на представителния ни тим Константин Папазов , който "взриви" обстановката с много откровения, сълзи и изключителни думи към "лъвовете".

Първо обърнахме внимание на загубата от Австрия на старта на пресявките за Световното първенство в Катар през 2027 година и по-специално на една от оформящите си като ключови фигури в представителния ни тим Борислав Младенов.

“То е доказано вече. Независимо, че доста хора страдаха и пречиха на неговото връщане, но това е нашата реална действителност. Боби може да играе на позиции от 1 до 3 всичко, чак и 4 в някои ситуации, ако има някоя дебела четворка. Това е различното, което Боби Младенов притежава. Това, че с този ръст има такава техника. На 3 май свърши участието на Левски в лигата, до 15 юли не е почивал един ден, не е ходил на море. Затова не могат да му стъпят на малкия пръст. Защото, той ако не се казваше Боби Младенов, а беше Боби Иванов, нямаше да има никакви проблеми. Ако се казваше Боби Младенович щеше да струва 500 000 евро в този момент. Но това, което не те убива, те прави по-силен. Ще докаже на всички, той ще докаже на всички и на тези, които смятаха, че е грешка връщането в националния отбор. За съжаление ръководители”, заяви Тити.

Той коментира и американският гард с български паспорт Коди Милър-Макинтйаър, за когото се изказа изключително остро. “Коди Милър-Макинтайър е предател.” , смята Тити.

Не липсваха коментари и за българите, играещи в Испания от години Емил Стоилов и Константин Костадинов.



“Убеден съм, че Емил Стоилов, който е страхотно добро момче, знаете те високите са по-благи, по-кротки, аз си залагам главата, че той за петте години в Испания, ако беше играл пет години в България щеше да бъде две нива по-добър. Обаче ние имаме това желание да бъдем в чужбина. Не е виновен той, че не е напреднал много. Със сигурност най-малкото е възмъжал, той отиде като дете, но те гледат на него като на човек, който е 2.12 м., трябва им за тренировка, те не влагат тази емоция, която бихме вложили ние."

Коцето, също има много качества. Реал Мадрид, Тенерифе, много по-малко в АСВ лигата, много повече в Шампионска лига, което доказва, че те залагат на АСВ лигата. Когато ти си загубил игровото присъствие… Коцето има страшни качества, но едно е да бъдеш 35 минути лидер някъде и да дойдеш със самочувствие, едно е да си в Испания, но играч за тренировки. Боби мислите, че нещо е научил чак толкова много от мен ли или от баща си в тази една година? Той получи сцена и тогава, когато имаш качества…изстрелват те и ако имаш качества оставаш в Орбитата. Като нямаш качества падаш. Да припомним ли Любо Пенев какво го правиха Чичовото… изстреляха го и остана в Орбитата, защото има качества, качества. 110 гола в Испания.”

Баскетболният специалист коментира и как би повлияло присъствието на Александър Везенков в залата по време на мачовете с Нидерландия и Австрия, съответно в Самоков и Ботевград.



“Със сигурност много мотивиращо. Аз съм убеден в едно, че на рождения си ден от 8:20 до 10:20 Сашо не е празнувал, а е бил пред телевизора. Няма как да си толкова успешен и да не си силен човек, да си добър човек. Той трябва да бъде и съм убеден, че ще бъде в залата. Той е чаровник, той дава енергия, той е докоснат от Господ. Ще бъде и трябва да бъде там, даже не знам дали е разрешено да бъде на пейката, да го запишат нещо. Той трябва да бъде, защото неговата енергия, неговата искреност, неговата любов към баскетбола, неговата любов към България… На тези момчета им трябва кредит на доверие и малко късмет.”, завърши той.

Цялото интервю с Константин Папазов, пълно с още много откровения без цензура, гледайте в нашето видео!

Следвай ни:

Снимки: Владимир Иванов