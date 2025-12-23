Популярни
Новобранец от Шарлът влезе в историята на НБА

  • 23 дек 2025 | 17:46
  • 352
  • 0
Новобранец от Шарлът влезе в историята на НБА

Новобранецът Кон Кнюпел стана най-бързият играч в историята на Националната баскетболна асоциация (НБА), достигнал до 100 отбелязани тройки. 20-годишният играч на Шарлът Хорнетс започна мача срещу Кливланд Кавалиърс с 99 успешни стрелби отдалеч и реализира стотната си тройка в края на първата четвърт. Кнюпел завърши срещата с 5 от 7 вкарани опита отвъд арката за общо 20 точки.

С едва 29 участия на ниво НБА в кариерата Кон Кнюпел изпревари следващия най-бърз до 100 тройки - Лаури Марканен, който се нуждаеше от 41 двубоя, за да достигне целта през сезон 2017/18. За справка считаният за най-добър стрелец на всички времена Стеф Къри отбеляза също толкова далечни стребли след 58 мача.

"Според мен това на първо място е неговото естествено умение при стрелбата. Той има феноменална основа. Подготовката му за удар е добра, техниката му при завършването е много стабилна. Данните му са много добри, така че нека да отдадем заслуженото на баща му и майка му, на треньора в колежанския му отбор (Дюк) Джон Шайер, както и на всички, които са помогнали да се изгради неговата техника на стрелба", коментира старши треньорът на Шарлът Чарлс Лий, цитиран от ESPN.

Кон Кнюпел беше избран под номер 4 в драфта на НБА тази година. През първия си сезон в Лигата той има средно по 19,4 точки на мач, стреляйки при 40,9% успеваемост отдалеч.

Шарлът Хорнетс заема 12-ото място в Източната конференция с баланс от 9-20.

Снимки: Gettyimages

