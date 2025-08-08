Тити Папазов: Бюджетът на Левски е колкото да оцелеем

Отборът на Левски ще се изправи срещу Спартак Плевен в първия кръг от новия сезон в Sesame Национална баскетболна лига. Това отреди изтегленият днес жребий, а след негов старши треньорът на "сините" Константин Папазов вдигна завесата за финансовото положение на тима и селекцията. Той коментира и първия съперник на столичния тим в първенството.

"Левски със сигурност ще бъде най-приятният отбор за гледане, тъй като ще бъде съставен само от българи и натурализиран можем да си позволим, защото ще покажем български паспорт. Очаква ни един пореден сезон, в който смятам, че това, което съдбата ни е отредила - да сме в процес на оцеляване, даде възможност на едни млади момчета още в ученическа възраст да имат сериозно присъствие в отбора, смятам че сега ще бъде апогеят на тяхното развитие и предстои година, в която всички млади играчи, които бяха в Левски последните два сезона, ще имат още по-сериозно присъствие. Убеден съм, че с времето, опитът който трупат и най-вече участието на Европейското първенство, в което Момчил беше един от най-добрите гардове на първенството, Максим също се представи много добре, вече ще имат сериозно присъствие.

Да, ще ни бъде много трудно срещу всички съперници, които ще срещнем. Радвам се, че програмата беше благосклонна към нас и ни дава възможност да започнем със силни съперници, които е логично да са фаворити - гости на Спартак Плевен, домакини на Рилски спортист. Това са реално още две седмици възможност за подготовка, две седмици за мачове, в които ние ще се борим, както сме го показали в първенството предишната година. Във всеки един мач единствената ни цел е била да победим или ако не успеем, то да играем по най-добрия начин и да защитаваме голямото име, което носим.

В селекцията на Левски има само една много голяма загуба, това е напускането на Асен Великов. Беше безкрайно коректен, беше си оставил 0.001% шанс да играе. Смятам, че Асен е символ на Левски, в годините, които е играл винаги е оставял сърцето си.

Бюджетът ни е колкото да оцелеем. Между Левски и първия е осем пъти разликата в бюджета и най-малко два пъти и половина от предпоследния.", заяви Папазов.

Цялото интервю с Константин Папазов, гледайте в нашето видео!