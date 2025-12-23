Кампът на 16-годишните девойки: Гръцки треньор работи под зоркия поглед на Георги Глушков

20 момичета, родени през 2010 г. и 2011 г. участваха в кампа на националния отбор за девойки до 16-годишна възраст, организиран от ръководството на Българска федерация баскетбол. Кампът се проведе на 21, 22 и 23 декември в баскетболната зала на НСА "Васил Левски". В неделя, понеделник и вторник, тимът проведе по две тренировки на ден, всяка от които с над два часа продължителност и на високи обороти и интензивност.

Тренировките бяха водени от младия и амбициозен гръцки треньор Димитрис Пападопулос, който през лятото на 2026 г. ще има изключително отговорна задача: Като селекционер на националния отбор на България в тази възраст, да защити позициите на страната ни в Дивизия А на ФИБА по време на Европейското първенство. Шампионът на Стария континент за момичета 16-годишните е от 14 до 22 август в румънския град Питещ. Пападопулос ще бъде селекционер, като той работи с 16-годишните ни таланти и през лятото на миналата година, когато тимът ни се класира в елитната Дивизия А.

Димитрис Пападопулос е в щаба и на женския национален отбор на България, където селекционер е Татяна Гатева, а от тази есен той работи в баскетболната академия за подрастващи на славния Арис Солун. Работата му по време на кампа в НСА беше проследена лично от президента на родната централа Георги Глушков.

"Искам да съхранят този дух, тази амбиция, която в треньора безспорно я има и иска да им я придаде, и по време на мачовете. Това, което видях е, че работят много съвестно, много отговорно и са много дисциплинирани в тренировките. Трябва обаче да сме готови, че ни чака много работа. Аз искам те просто да тренират и да играят с цялото си сърце. Останалото, каквото зависи от мен, аз ще се опитвам винаги да го правя", заяви Георги Глушков.

"Имате много талантливи деца. Момичетата са страхотни. Трябва обаче да ги обучим, че всеки ден и всеки час са нужни, за да се усъвършенстваме, за да се трудят много упорито и да бъдат търпеливи, защото добрите резултати не идват лесно и не идват бързо. Те трябва да свикнат, че винаги се работи на много високи обороти и да бъдат много взискателни към самите себе си. За мен е привилегия да имам възможност да работя с тях. Чест е да работя с част от най-талантливите български деца и искам да изкажа благодарността си към Българска федерация баскетбол и към президента Георги Глушков за гласуваното доверие", коментира Пападопулос.

Снимка: БФБаскетбол