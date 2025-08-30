Втора лига продължава с нови четири мача

Популярни
  30 авг 2025
Шестият кръг във Втора лига продължава с нови четири срещи днес. От 18:00 часа Черноморец (Бургас) ще търси първа победа за сезона, приемайки Спартак (Плевен). По същото време Спортист (Своге) и Янтра също ще премерят сили. В 19:00 часа дубълът на Лудогорец ще домакинства на Дунав (Русе), а Хебър ще търси връщане на победния път срещу Локомотив (Горна Оряховица).

Втора лига, шести кръг:

29 август, 19:00 часа:

Пирин (Благоевград) 2:1 ЦСКА II

0:1 Мартин Сораков (11)
1:1 Запро Динев (37)
2:1 Станислав Костов (48)

30 август, 18:00 часа:

Черноморец (Бургас) - Спартак (Плевен)

Спортист (Своге) - Янтра (Габрово)

30 август, 19:00 часа:

Лудогорец II - Дунав (Русе)

Хебър (Пазарджик) - Локомотив (Горна Оряховица)

31 август, 18:00 часа:

Севлиево - Фратрия

Беласица - Вихрен (Сандански)

1 септември, 17:30 часа:

Марек - Миньор (Перник)

