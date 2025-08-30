Втора лига продължава с нови четири мача

Шестият кръг във Втора лига продължава с нови четири срещи днес. От 18:00 часа Черноморец (Бургас) ще търси първа победа за сезона, приемайки Спартак (Плевен). По същото време Спортист (Своге) и Янтра също ще премерят сили. В 19:00 часа дубълът на Лудогорец ще домакинства на Дунав (Русе), а Хебър ще търси връщане на победния път срещу Локомотив (Горна Оряховица).
Втора лига, шести кръг:
29 август, 19:00 часа:
Пирин (Благоевград) 2:1 ЦСКА II
0:1 Мартин Сораков (11)
1:1 Запро Динев (37)
2:1 Станислав Костов (48)
Пирин обърна дубъла на ЦСКА
30 август, 18:00 часа:
Черноморец (Бургас) - Спартак (Плевен)
Спортист (Своге) - Янтра (Габрово)
30 август, 19:00 часа:
Лудогорец II - Дунав (Русе)
Хебър (Пазарджик) - Локомотив (Горна Оряховица)
31 август, 18:00 часа:
1 септември, 17:30 часа: