Ще отлепи ли от дъното ЦСКА и какво ще е бъдещето на Керкез – на живо преди мача на „червените“ срещу Славия
  3. Трета поредна минимална победа за Янтра - "ковачите" пречупиха Спортист (Своге) с дузпа

  • 30 авг 2025 | 19:59
  • 843
  • 2
Янтра постигна трета поредна победа с 1:0 във Втора лига. "Ковачите" спечелиха гостуването си на Спортист от шестия кръг на първенството с гол от дузпа на Мартин Райнов в 77-мата минута.

Преди това отборът на Емануел Луканов надделя със същия резултат и над Марек и Етър. Габровци остават без загуба от началото на сезона, а с днешния успех събраха 12 точки, които им отреждат трето място във временното класиране.

Поражението пък е трето последователно за "шоколадите", които остават на осмата позиция. В следващия кръг Спортист гостува в Перник, а за Янтра предстои регионално дерби със Севлиево.

