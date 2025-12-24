Официално: Ботев (Враца) представи първото си зимно попълнение

Ботев (Враца) официално представи първото си ново попълнение. Това е централният защитник Лазар Боянов, който пристига под Околчица като свободен агент. За последно 22-годишният бранител беше част от Пирин.

"Добре дошъл в семейството, Лазар Боянов!

Ново подкрепление в защитата на Ботев!

Той е на 22, но вече знае какво е да играеш под напрежение.

Младежки национал на България

Школовка в Португалия (Насионал, Маринензе, Есперанса Лагос)

Идва, за да покаже характер във Враца!

Лазар пристига от Пирин Благоевград, за да докаже, че Северозападът е място за истински биткаджии.

Успех със зеления екип", написаха от клуба.