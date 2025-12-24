Официално: Ботев (Враца) представи първото си зимно попълнение

Ботев (Враца) официално представи първото си ново попълнение. Това е централният защитник Лазар Боянов, който пристига под Околчица като свободен агент. За последно 22-годишният бранител беше част от Пирин.
"Добре дошъл в семейството, Лазар Боянов!
Ново подкрепление в защитата на Ботев!
Той е на 22, но вече знае какво е да играеш под напрежение.
Младежки национал на България
Школовка в Португалия (Насионал, Маринензе, Есперанса Лагос)
Идва, за да покаже характер във Враца!
Лазар пристига от Пирин Благоевград, за да докаже, че Северозападът е място за истински биткаджии.
Успех със зеления екип", написаха от клуба.