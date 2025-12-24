ЦСКА засилва взаимодействието си с Националното спортно училище

Популярни
  • 24 дек 2025 | 13:08
  • 949
  • 0
Ръководството на ЦСКА изрази желанието си за чувствително засилване на взаимодействието със СУ "Генерал Владимир Стойчев", информираха от клуба на официалния си профил във "Фейсбук".

"В навечерието на най-светлите празници изпълнителният директор на ЦСКА Вангел Вангелов, спортният директор на клуба Бойко Величков и координаторът на ДЮШ Петър Занев, заедно с лидера на Сектор Г Иван Велчев посетиха СУ „Генерал Владимир Стойчев“ в столицата.

По време на срещата с директора на учебното заведение Борис Борисов ръководството на ЦСКА изрази желанието си за чувствително засилване на взаимодействието с „армейското“ училище и подпомагане на развитието на талантите в него.

Клубът и г-н Борис Борисов се обединиха в амбицията си в кратки срокове да решат основни проблеми и предизвикателства пред спортно-образователната институция с цел подобряване на условията на младите спортисти и осигуряване на реална перспектива пред тях.

ЦСКА вярва, че както децата от „армейското“ училище, така и всички подрастващи у нас са безценен капитал на нашето общество и ще направи всичко по силите си за успешното им развитие", се посочва в публикацията на "червените".

