ЦСКА засилва взаимодействието си с Националното спортно училище

Ръководството на ЦСКА изрази желанието си за чувствително засилване на взаимодействието със СУ "Генерал Владимир Стойчев", информираха от клуба на официалния си профил във "Фейсбук".

"В навечерието на най-светлите празници изпълнителният директор на ЦСКА Вангел Вангелов, спортният директор на клуба Бойко Величков и координаторът на ДЮШ Петър Занев, заедно с лидера на Сектор Г Иван Велчев посетиха СУ „Генерал Владимир Стойчев“ в столицата.



По време на срещата с директора на учебното заведение Борис Борисов ръководството на ЦСКА изрази желанието си за чувствително засилване на взаимодействието с „армейското“ училище и подпомагане на развитието на талантите в него.



Клубът и г-н Борис Борисов се обединиха в амбицията си в кратки срокове да решат основни проблеми и предизвикателства пред спортно-образователната институция с цел подобряване на условията на младите спортисти и осигуряване на реална перспектива пред тях.



ЦСКА вярва, че както децата от „армейското“ училище, така и всички подрастващи у нас са безценен капитал на нашето общество и ще направи всичко по силите си за успешното им развитие", се посочва в публикацията на "червените".