Вихрен удари Бела като гост и прати “комитите” на дъното

Вихрен постигна четвъртата си победа в първенството, надигравайки с 2:0 Беласица като гост в мач от шестия кръг на Втора лига.

Тимът от Сандански реши всичко в своя полза с две попадения през първата част. Даниел Пехливанов откри резултата в 29-ата минута, а десет по-късно Уасим Ауахрия удвои.

Четвърт час преди края на срещата “комитите” останаха с 10 човека, което уби и малкото им останали надежди за точка.

Така Вихрен постигна четвърта победа след завръщането си във Втора лига, която го качи на трето място в класирането. Петричани пък се заковаха на дъното със само две спечелени точки.

БЕЛАСИЦА - ВИХРЕН 0:2



0:1 Даниел Пехливанов 29

0:2 Уасим Ауашрия 39