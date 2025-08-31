Нов кръг във Втора лига - нова победа за Фратрия

Популярни
  • 31 авг 2025 | 20:03
Фратрия продължава да не познава вкуса на загубата и записа шеста поредна победа през този сезон. Морският тим се наложи с 1:0 като гост на Севлиево в двубой от шестия кръг на Втора лига. Така отборът продължава уверено да стои на лидерското място с пълен актив от точки от старта на сезона досега. Единственото попадение днес отбеляза Виктор Митев в 8-ата минута.

Фратрия е с 18 пункта и както вече стана ясно е първи в класирането с пет точки преднина пред втория. Севлиево от своя страна записа втората си загуба от началото на кампанията и към момента е седми с шест точки.

