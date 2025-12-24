Бала пожела на всички здраве, мир и топлина

Голямата легенда на българския футбол Красимир Балъков излезе с публикация в навечерието на Бъдни вечер. Славният плеймейкър на Етър, Спортинг (Лисабон) и Щутгарт пожела на всички здраве, мир и топлина.

"Честита Бъдни вечер! В тази специална вечер, когато в българските домове се събираме около трапезата и светлината на огнището, искам да ви пожелая здраве, мир и топлина. Бъдете здрави, обичайте се и пазете българските традиции! Весела и благословена Бъдни вечер! Снимките, разбира се, са от моя нов ресторант, където винаги сте добре дошли", написа бронзовият медалист от Мондиал'94.