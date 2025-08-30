Популярни
„Отбор на надеждата" ще играе с Литва за 11-тото място на Homeless World Cup 2025

  30 авг 2025
  • 81
  • 0
„Отбор на надеждата“ ще играе с Литва за 11-тото място на Homeless World Cup 2025

„Отбор на надеждата“ ще се изправи срещу силния състав на Литва в мач за единадесетото място на Homeless World Cup 2025 в Осло, Норвегия. Двубоят ще се играе днес от 16:40 часа на терен 3 и ще бъде излъчен пряко в YouTube канала на фондация Homeless World Cup и във FIFA+.

Българският тим влезе в топ 12 на световния шампионат, след като вчера надигра с 4:2 състава на Дания. Двата отбора се срещнаха и в първата групова фаза на турнира. Тогава „Отбор на надеждата“ спечели двубоя с датчаните с 6:0 на сух терен. Дъждовното време вчера обаче изравни възможностите на двата тима и вследствие на това разликата в резултата беше минимална.

В мача си за влизане сред десетте най-добри отбора на Homeless World Cup 2025 българският тим се изправи срещу Бразилия. Латиноамериканците доминираха през първата част, докато през втората контролът върху играта беше в полза на „Отбор на надеждата“. Спорни съдийски отсъждания обаче доведоха до изразителна победа за Бразилия със 7:3.

За титлата на световния шампионат днес ще спорят съставите на Португалия и Египет. В мача за третото място ще се срещнат Полша и Южна Африка, които завършиха на първите две места в групата на „Отбор на надеждата“ от втората фаза на турнира.

В женското направление за златните медали ще играят Мексико и Уганда.

