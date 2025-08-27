Популярни
  Българският "Отбор на надеждата" се върна в битката за топ 16 на Homeless World Cup 2025

Българският "Отбор на надеждата" запази шансове да се класира за участие в топ 16 на Homeless World Cup 2025 в Осло, Норвегия, след като днес победи с 10:4 състава на Финландия. Това бяха първи 3 точки за българските национали във втората групова фаза на световния шампионат след вчерашните им загуби от фаворитите в групата Южна Африка (4:7) и Полша (2:5).

След изиграването на днешните двубои в група D стана ясно, че в следващия етап на Homeless World Cup 2025 Южна Африка и Полша със сигурност ще продължат участието си сред осемте най-добри отбора на турнира, а Финландия ще играе за местата от 17 до 24. Българският отбор, Коста Рика и Босна и Херцеговина ще продължат утре битката си за влизане в топ 16 на състезанието.

"Отбор на надеждата" излиза в четвъртък от 13:00 часа на терен 2 срещу костариканците, а от 16:40 на терен 1 се изправя и срещу босненците. Една победа от двата мача ще гарантира на националите участие сред най- добрите 16 състава. Двубоите ще се излъчат пряко в YouTube канала на фондация Homeless World Cup и във FIFA+.

"Отбор на надеждата" спечели безапелационно своята група в първата групова фаза, където записа 3 победи над Аржентина, Дания и Буркина Фасо и равенство със САЩ.

Тази година "Отбор на надеждата" е съставен от четирима украински бежанци, живеещи в района на Пловдив, и четирима представители на ромската общност от градовете София и Септември.

