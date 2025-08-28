Българският "Отбор на надеждата" се класира в топ 16 на Homeless World Cup 2025

Българският "Отбор на надеждата“ се класира в топ 16 на Homeless World Cup 2025 в Осло, Норвегия, след като завърши трети в крайното класиране в група D на втората групова фаза на турнира. Днес българският тим спечели 4 точки от двубоите си с Коста Рика (3:3) и Босна и Херцеговина (4:3) и натрупа общ актив от 7 точки. Вчера националите победиха и състава на Финландия с 10:4. Костариканците също имат 7 точки, но получиха картон, което ги нарежда след България в крайното класиране. Първи в група D завърши тимът на Южна Африка, който има пълен актив от точки, следван от този на Полша.

В ¼-финалните двубои за разпределение на местата от 9 до 16 „Отбор на надеждата“ ще срещне отново състава на Дания, който победи в първата групова фаза на световния шампионат с 6:0. Евентуална победа на българския тим ще го класира в топ 12 на Homeless World Cup 2025. Двубоят ще се излъчи пряко в YouTube канала на фондация Homeless World Cup и във FIFA+.

Тази година „Отбор на надеждата“ е съставен от четирима украински бежанци, живеещи в района на Пловдив, и четирима представители на ромската общност от градовете София и Септември.