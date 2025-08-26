Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  3. „Отбор на надеждата“ спечели групата си на Homeless World Cup 2025

„Отбор на надеждата“ спечели групата си на Homeless World Cup 2025

  • 26 авг 2025 | 04:04
  • 178
  • 0
„Отбор на надеждата“ спечели групата си на Homeless World Cup 2025

„Отбор на надеждата“ спечели група си от първата групова фаза на Homeless World Cup 2025 в Осло, Норвегия. Българските национали събраха актив от 10 точки и завършиха като едноличен лидер в крайното класиране след победи над съставите на Аржентина (8:4), Дания (6:0) и Буркина Фасо (9:0), последвани от равенство със САЩ (5:5) и загуба с дузпи.

Първото място на българския представител на социалния Мондиал го изпрати в група "D" от втората групова фаза на турнира, където ще се изправи срещу силните отбори на Южна Африка, Полша, Босна и Херцеговина, Коста Рика и Финландия. Първият мач на националите ще бъде днес от 14:00 часа с тима на Южна Африка, а от 17:40 те ще се изправят и срещу поляците. Двубоите ще се излъчат пряко в YouTube канала на фондация Homeless World Cup и във FIFA+.

Българският "Отбор на надеждата" с втора победа на Homeless World Cup 2025
Българският "Отбор на надеждата" с втора победа на Homeless World Cup 2025


Първите два отбора в крайното класиране на група "D" ще участват в разпределението на местата от 1 до 8. Третият и четвъртият ще попаднат в потока за 9-16 място, а последните два ще се борят за седемнадесетата позиция.

„Тази година жребият ни за първата групова фаза беше добър. В следващия етап обаче ще срещнем много сериозни съперници. Силите на пет от шестте отбора са изравнени и са възможни всякакви резултати. Вярвам, че ако нашите момчета покажат играта от мача им с Дания, ще съумеят да се преборят за една от първите две позиции в групата“, коментира треньорът на отбора Борислав Фердинандов.

Българският "Отбор на надеждата" срази Аржентина на Homeless World Cup 2025
Българският "Отбор на надеждата" срази Аржентина на Homeless World Cup 2025

Тази година „Отбор на надеждата“ е съставен от четирима украински бежанци, живеещи в района на Пловдив, и четирима представители на ромската общност от градовете София и Септември.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

ЦСКА се прицели в аржентински защитник

ЦСКА се прицели в аржентински защитник

  • 25 авг 2025 | 22:05
  • 7812
  • 38
Венци Стефанов: Не съм леля Ванга, за да знам какво ще стане срещу ЦСКА! Някои не ги считам за слависти

Венци Стефанов: Не съм леля Ванга, за да знам какво ще стане срещу ЦСКА! Някои не ги считам за слависти

  • 25 авг 2025 | 21:30
  • 6526
  • 13
Заги: Искам да играем всеки мач така

Заги: Искам да играем всеки мач така

  • 25 авг 2025 | 21:17
  • 1093
  • 2
Тунчев: Бяхме под всякаква критика, няма да го допусна, не може да играем само в Европа

Тунчев: Бяхме под всякаква критика, няма да го допусна, не може да играем само в Европа

  • 25 авг 2025 | 21:07
  • 2058
  • 4
Балов: Дано и срещу ЦСКА играем така

Балов: Дано и срещу ЦСКА играем така

  • 25 авг 2025 | 21:02
  • 722
  • 3
Славия дрънна Арда, юноша на "белите" с великолепен гол

Славия дрънна Арда, юноша на "белите" с великолепен гол

  • 25 авг 2025 | 20:50
  • 28851
  • 126
Виж всички

Водещи Новини

16-годишен донесе победата на Ливърпул в изключителна драма срещу Нюкасъл

16-годишен донесе победата на Ливърпул в изключителна драма срещу Нюкасъл

  • 26 авг 2025 | 00:05
  • 28881
  • 257
Мечтан старт за Интер, "нерадзурите" промушиха пет пъти немощните "бикове"

Мечтан старт за Интер, "нерадзурите" промушиха пет пъти немощните "бикове"

  • 25 авг 2025 | 23:37
  • 14376
  • 15
Славия дрънна Арда, юноша на "белите" с великолепен гол

Славия дрънна Арда, юноша на "белите" с великолепен гол

  • 25 авг 2025 | 20:50
  • 28851
  • 126
ЦСКА се прицели в аржентински защитник

ЦСКА се прицели в аржентински защитник

  • 25 авг 2025 | 22:05
  • 7812
  • 38
България аут от Мондиал 2025

България аут от Мондиал 2025

  • 25 авг 2025 | 16:49
  • 25229
  • 83
Борислав Младенов след като подписа с Апоел Тел Авив: Майка ми и баща ми бяха в шок

Борислав Младенов след като подписа с Апоел Тел Авив: Майка ми и баща ми бяха в шок

  • 25 авг 2025 | 16:15
  • 17015
  • 9