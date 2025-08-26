„Отбор на надеждата“ спечели групата си на Homeless World Cup 2025

„Отбор на надеждата“ спечели група си от първата групова фаза на Homeless World Cup 2025 в Осло, Норвегия. Българските национали събраха актив от 10 точки и завършиха като едноличен лидер в крайното класиране след победи над съставите на Аржентина (8:4), Дания (6:0) и Буркина Фасо (9:0), последвани от равенство със САЩ (5:5) и загуба с дузпи.

Първото място на българския представител на социалния Мондиал го изпрати в група "D" от втората групова фаза на турнира, където ще се изправи срещу силните отбори на Южна Африка, Полша, Босна и Херцеговина, Коста Рика и Финландия. Първият мач на националите ще бъде днес от 14:00 часа с тима на Южна Африка, а от 17:40 те ще се изправят и срещу поляците. Двубоите ще се излъчат пряко в YouTube канала на фондация Homeless World Cup и във FIFA+.

Първите два отбора в крайното класиране на група "D" ще участват в разпределението на местата от 1 до 8. Третият и четвъртият ще попаднат в потока за 9-16 място, а последните два ще се борят за седемнадесетата позиция.

„Тази година жребият ни за първата групова фаза беше добър. В следващия етап обаче ще срещнем много сериозни съперници. Силите на пет от шестте отбора са изравнени и са възможни всякакви резултати. Вярвам, че ако нашите момчета покажат играта от мача им с Дания, ще съумеят да се преборят за една от първите две позиции в групата“, коментира треньорът на отбора Борислав Фердинандов.

Тази година „Отбор на надеждата“ е съставен от четирима украински бежанци, живеещи в района на Пловдив, и четирима представители на ромската общност от градовете София и Септември.