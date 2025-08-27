Отборът на надеждата започна неуспешно втората фаза на Мондиал 2025

Популярни
  • 27 авг 2025 | 09:27
  • 445
  • 0
Отборът на надеждата стартира неуспешно във втората групова фаза на Homeless World Cup 2025 в Осло, Норвегия, след като записа две загуби в мачовете си с фаворитите в групата - Южна Африка и Полша. И двата състава надделяха над българския тим с разлика от три попадения. Африканците победиха със 7:4, а поляците с 5:2.

Днес от 14:40 часа българско време Отборът на надеждата ще се изправи срещу Финландия, а в четвъртък му предстоят последните два мача от втората групова фаза срещу Коста Рика и Босна и Херцеговина. Двубоите ще се излъчат пряко в YouTube канала на фондация Homeless World Cup и във FIFA+. След двете загуби на старта на втория етап на социалния Мондиал българският тим има само теоретични шансове да се класира на едно от първите две места в групата, които дават право на участие в топ 8 на турнира.

Две победи в следващите три мача обаче ще гарантират на Отбор на надеждата, че ще се включи в разпределението на местата от 9 до 16 на световния шампионат. Тази година Отборът на надеждата е съставен от четирима украински бежанци, живеещи в района на Пловдив, и четирима представители на ромската общност от градовете София и Септември. 

