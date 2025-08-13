От Манчестър Юнайтед поставили ултиматум на Антони

Популярни
  13 авг 2025
От Манчестър Юнайтед са поставили ултиматум на Антони до края на тази седмица да приеме една от офертите, които има към себе си, за да напусне клуба, съобщава местното издание “ABC Sevilla”. В момента към бразилеца има няколко оферти на стойност между 30 и 40 милиона евро, като една от тях е от Саудитска Арабия, но самият футболист е категоричен, че предпочита да се завърне отново в Бетис, където прекара втората половина от изминалата кампания. Именно с екипа на “зелено-белите” той впечатли с изявите си и записа 9 гола и 5 асистенции в 26 двубоя. От “Олд Трафорд” обаче са били категорични, че той трябва да избере отбор, в който да премине, а в противен случай ще прекара следващата кампания в подготовка с юношеските формации и ще гледа двубоите на тима от трибуните.

От Брайтън коментираха темата с Балеба и Манчестър Юнайтед
От Брайтън коментираха темата с Балеба и Манчестър Юнайтед

По този начин “червените дяволи” опитват да забързат евентуална сделка за футболиста и да контрира опитите на бразилеца и испанския клуб да блокират други сделки за него и по този начин да принудят Манчестър Юнайтед да се съгласи отново на наем. Няколко различни авторитетни източника вече потвърдиха информацията, че Антони е отказал няколко оферти, включително много изгодно предложение от Саудиткса Арабия. Тази тактика на Бетис бе потвърдена косвено и от спортния директор на тима Ману Фахардо.

“Всеки ден, който минава, ни позволява да мечтаем, че той ще се завърне. Ако Антони дойде, това ще е защото числата излизат. Най-важно за нашия клуб е устойчивостта и няма да правим нищо безразсъдно,” заяви самият той пред друго местно издание. От Манчестър Юнайтед пък опитват да направят всичко възможно, за да се разделят с нежеланите играчи, а по този начин и да съберат допълнителни средства, които да бъдат инвестирани в нови трансфери до края на трансферния прозорец след двайсетина дни.

