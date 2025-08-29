Ман Юнайтед и Бетис измислиха нестандартна форма за трансфера на Антони

Популярни
Манчестър Юнайтед и Бетис са много близо до постигането на договорка за трансфера на Антони, информират мнозина журналисти. Сделката най-вероятно ще е на стойност между 25 и 30 милиона евро за 50% от правата на футболиста. Испанците настояваха в продължение на седмици, че искат играча само под наем, но от от “Олд Трафорд” бяха категорични в позицията си относно някаква форма на перманентна сделка, което е довело до този компромисен вариант.

Фланговият футболист също бе заявил ясно, че иска да се завърне на “Бенито Вийямарин”, където направи отличен втори полусезон, записвайки девет гола и пет асистенции в 26 двубоя. Той отхвърли няколко оферти от други клубове в желанието си да играе отново за Бетис.

Снимки: Gettyimages

