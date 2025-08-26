Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Юнайтед
  3. Бетис и Манчестър Юнайтед са се договорили за Антони

Бетис и Манчестър Юнайтед са се договорили за Антони

  • 26 авг 2025 | 17:21
  • 978
  • 0
Бетис и Манчестър Юнайтед са се договорили за Антони

Бетис напредва по отношение на реализирането на една от големите си трансферни цели - да си гарантира Антони от Манчестър Юнайтед и за следващия сезон. Според Фабрицио Романо двата клуба са водили директни разговори в понеделник, като днес комуникацията е продължила. Офертата на андалусийци отново е за първоначален наем на бразилеца с опция за закупуването му. Майк Макграт от “Дейли Телеграф” даже твърди, че двата клуба вече са стигнали до принципна договорка за сделката.

Манчестър Юнайтед предпочиташе директна продажба още сега, но клубът така и не е получил изгодна оферта за такава. Желанието на самия Антони бе да се завърне в Бетис, където през миналия сезон изигра 26 мача, в които отбеляза девет гола и записа пет асистенции.

На "Бенито Вийямарин" продължават да пазят фланелката с №7 за Антони.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Борусия официално представи Чуквуемека, Челси събра повече от 270 милиона от продажби

Борусия официално представи Чуквуемека, Челси събра повече от 270 милиона от продажби

  • 26 авг 2025 | 15:54
  • 1351
  • 1
Бонифейс потвърди защо не подписа с Милан

Бонифейс потвърди защо не подписа с Милан

  • 26 авг 2025 | 15:42
  • 1930
  • 0
Ван Дайк: Не можем да допускаме по два гола от статични положения

Ван Дайк: Не можем да допускаме по два гола от статични положения

  • 26 авг 2025 | 15:31
  • 1551
  • 1
Президентът на Комо: Нико Пас мечтае да се завърне в Реал Мадрид, не е имало оферта от Тотнъм

Президентът на Комо: Нико Пас мечтае да се завърне в Реал Мадрид, не е имало оферта от Тотнъм

  • 26 авг 2025 | 15:17
  • 986
  • 0
Фиорентина започна преговори с Линдельоф и бивш играч на Ювентус

Фиорентина започна преговори с Линдельоф и бивш играч на Ювентус

  • 26 авг 2025 | 14:49
  • 1554
  • 0
Арсенал се разбра с Инкапие, иска го под наем със задължителна опция

Арсенал се разбра с Инкапие, иска го под наем със задължителна опция

  • 26 авг 2025 | 14:49
  • 1500
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Глобиха ЦСКА за "гост"-а на таблото, ЦСКА 1948 отнесе санкция заради плакат

Глобиха ЦСКА за "гост"-а на таблото, ЦСКА 1948 отнесе санкция заради плакат

  • 26 авг 2025 | 17:32
  • 2436
  • 5
ЦСКА 1948 продаде новоизлюпен национал в Русия

ЦСКА 1948 продаде новоизлюпен национал в Русия

  • 26 авг 2025 | 17:48
  • 828
  • 0
Веласкес вярва, че Левски може да елиминира АЗ Алкмаар, каза как може да се случи чудото

Веласкес вярва, че Левски може да елиминира АЗ Алкмаар, каза как може да се случи чудото

  • 26 авг 2025 | 16:17
  • 11642
  • 55
Илиан Илиев обяви групата за Испания и Грузия: Чочев и Кирилов се завръщат, няма никой от ЦСКА

Илиан Илиев обяви групата за Испания и Грузия: Чочев и Кирилов се завръщат, няма никой от ЦСКА

  • 26 авг 2025 | 13:26
  • 20378
  • 52
Добри новини за Левски преди битката с АЗ Алкмаар

Добри новини за Левски преди битката с АЗ Алкмаар

  • 26 авг 2025 | 16:27
  • 4222
  • 5
Пропада ли трансферът на Матей Казийски в България? Тренто го иска обратно

Пропада ли трансферът на Матей Казийски в България? Тренто го иска обратно

  • 26 авг 2025 | 14:06
  • 11599
  • 16