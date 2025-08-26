Бетис и Манчестър Юнайтед са се договорили за Антони

Бетис напредва по отношение на реализирането на една от големите си трансферни цели - да си гарантира Антони от Манчестър Юнайтед и за следващия сезон. Според Фабрицио Романо двата клуба са водили директни разговори в понеделник, като днес комуникацията е продължила. Офертата на андалусийци отново е за първоначален наем на бразилеца с опция за закупуването му. Майк Макграт от “Дейли Телеграф” даже твърди, че двата клуба вече са стигнали до принципна договорка за сделката.

Манчестър Юнайтед предпочиташе директна продажба още сега, но клубът така и не е получил изгодна оферта за такава. Желанието на самия Антони бе да се завърне в Бетис, където през миналия сезон изигра 26 мача, в които отбеляза девет гола и записа пет асистенции.

На "Бенито Вийямарин" продължават да пазят фланелката с №7 за Антони.