От РБ Лайпциг официално взеха нападател на Мъри Стоилов за заместник на Шешко

От РБ Лайпциг обявиха привличането на бразилския нападател Ромуло от турския Гьозтепе, който е воден от Станимир Стоилов. 23-годишният футболист подписа договор до юни 2030 година и според медийни съобщения "биковете" са платили 20 милиона евро плюс допълнителни бонуси.

"Присъединяването към РБ Лайпциг е голяма стъпка в кариерата ми. Бундеслигата е една от най-силните и вълнуващи лиги в света и искам да се докажа тук на най-високо ниво“, каза играчът.

Гьозтепе продава голмайстора на Стоилов в Бундеслигата за 25 милиона

Миналия сезон Ромуло отбеляза 13 гола и даде девет асистенции в 29 мача в турската Суперлига под ръководството на Стоилов. Очаква се той да заеме мястото на Бенямин Шешко, който се присъедини към Манчестър Юнайтед това лято.

"Уверени сме, че той ще внесе нов тласък в играта ни и ще направи атаката ни още по-гъвкава“, каза управляващият директор по спорта Марсел Шафер.