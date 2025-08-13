Гьозтепе продава голмайстора на Стоилов в Бундеслигата за 25 милиона

Гьозтепе е на път да осъществи грандиозен за турското първенство изходящ трансфер. Клубът на българския наставник Станимир Стоилов ще прати своя голмайстор Ромуло в Бундеслига и по-точно в състава на РБ Лайпциг срещу сумата от 20 млн. евро и още 5 млн. под формата на бонуси, съобщава Фабрицио Романо.

Нападателят се присъедини към Гьозтепе през февруари 2024 година първоначално под наем. В началото на тази година отборът от Измир купи Ромуло за постоянно, плащайки едва 2,5 млн. евро на родния му клуб Атлетико ПР. Това означава, че за около половин година цената на бразилеца се е увеличила десетократно. За сезон и половина под ръковоството на Стоилов 23-годишният бразилец заби 22 гола и добави още 13 асистенции в общо 46 мача. Много е вероятно именно той да е заместникът в РБ Лайпциг на Бенямин Шешко, който преди няколко дни беше продаден на Манчестър Юнайтед.

🚨🔴⚪️ RB Leipzig have now agreed deal to sign Rômulo from Goztepe, here we go!



€20m fixed fee, €5m add-ons, sell-on clause also included and new striker for Leipzig.



The club gets the Šeško replacement they always wanted. 🇧🇷 pic.twitter.com/94K402z6Nw — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 12, 2025

