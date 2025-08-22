Отличното начало на сезона за Мъри и Гьозтепе продължи

Популярни
  22 авг 2025 | 23:26
Гьозтепе продължи с отличния си старт на сезона и записа втора победа от три мача. Отборът на Станимир Стоилов спечели с 2:0 гостуването си на новака Фатих Карагюмрюк. Жуниор Олайтан откри резултата в 40-ата минута, а бразилецът Жандерсон, който асистира за първия гол, се разписа в 65-ата минута.

С актив от седем точки Гьозтепе временно оглави класирането в турската СуперЛига. Това беше първи мач от кръга и другите отбори не са изиграли своите срещи.

Тимът на Мъри Стоилов записва втори успех като гост още при втория си мач далеч от дома. Миналия сезон това бе един от проблемите на отбора - представянето при гостувания, като тогава записа три победи за целия сезон. Гьозтепе не е допуснал гол в трите си мача от началото на сезона.

