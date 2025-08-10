Мъри и Гьозтепе започнаха впечатляващо през новия сезон в Турция

Тимът на Мъри Стоилов Гьозтепе започна отлично новия сезон в турската СуперЛига с успех с 3:0 като гост на Ризеспор. Попаденията за гостите от Измир бяха дело на Малком Мпуту (52’) в началото на втората част, резервите Емерсон (90+3’) и Денис (90+6') в добавеното време. Домакините опитваха да имат инициативата в срещата, но контраатаките на “гьоз-гьоз” често създаваха сериозни проблеми и хаос в отбраната на често твърде изнесената линия на противника. Футболистите на Мърси Стоилов нанесоха и първо домакинско поражение на Ризеспор, който бе един от стабилните домакините през миналата кампания, когато завършиха девети, точно над Гьозтепе, който бе осми.

През първата част играчите на Ризеспор задържаха топката и на няколко пъти създадоха добри ситуации, но така и не успяваха да отбележат. След почивката нещата на терена се промениха, като българският наставник внесе известни корекции, които сякаш тотално обезличиха атаките на противника, които често стигаха основно до централния кръг и имаха сериозни проблеми с изострянето на ситуациите в последната третина. От своя страна Гьозтепе започна да става все по-опасен при контраатаки. Така се стигна до 52-ата минута, когато именно при една такава ситуация гостите в жълто останаха трима на един и топката след два опита бе търкулната към Мпуту, който я прати в мрежата. Ситуацията не се промени особено и до края на срещата, за да се стигне до добавеното време, когато при сходно положение този път Емерсон. Точка на спора бе сложен от друга резерва - Денис дълбоко в добавеното време, когато домакините вече бяха загубили всякаква вяра и сили за съпротива.

По този начин Станимир Стоилов и Гьозтепе тръгнаха великолепно в турското първенство. Българският наставник и неговите възпитаници ще имат много трудна задача след седмица, когато ще приемат един от грандовете - Фенербахче на Станимир Стоилов.