Гоьзтепе измъкна точка от Фенербахче в нов волеви двубой между Мъри и Специалния

Станимир Стоилов и Гьозтепе за втори пореден сезон не позволиха на Фенербахче, воден от Жозе Моуриньо - Специалния да си тръгне от Измир с победата. След като миналата година "фенерите" пропиляха два гола аванс, този път двата отбора направиха нулево равенство.

Така след първите си два мача този сезон в СупеЛигата на Турция отборът на Фенербахче все още не е победен и дори няма допуснат гол, което прати измирлии на трето място. "Фенерите" пък изиграха първия си двубой за сезона в шампионата, тъй като миналата седмица почиваха заради ангажиментите си в Шампионската лига.

Иначе днешният мач бе лишен от футболни достойнства и преобладаваха физическите единоборства, което принуди гланият съдия на мача Кол се принуди да покаже цели 11 жълти и 3 червени картона. Две от изгонванията бяха на футболисти от отбора на Гьозтепе, като това бяха Жуан и Исмаил Кьобаше.