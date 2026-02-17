Виктория Томова се класира за четвъртфиналите на двойки в Оейраш

Първата ракета на България Виктория Томова се класира за четвъртфиналите на двойки на тенис турнира на твърди кортове в Оейраш (Португалия) от сериите WТА 125. Томова и Карол Моне (Франция) не срещнаха проблеми и се наложиха с 6:2, 6:3 над Варона Мдлулва и Возуко Мдлулва от Република Южна Африка. Срещата продължи само 58 минути.

За място на полуфиналите Томова и Моне ще играят срещу победителките от мача между третите поставени Анастасия Детюк (Чехия) и Анастасия Тихонова (Русия) и американките Аяна Акли и Фиона Кроули.

По-рано днес Томова достигна и до втория кръг на сингъл. Осмата поставена в схемата българка спечели срещу словенската квалификантка Далила Якупович с 6:2, 6:4. Във втория кръг Томова ще играе срещу Ен-шуо Лян (Тайван).