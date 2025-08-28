Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Алкарас върви като смазана машина в Ню Йорк

Алкарас върви като смазана машина в Ню Йорк

  • 28 авг 2025 | 04:57
  • 310
  • 0
Алкарас върви като смазана машина в Ню Йорк

Карлос Алкарас постигна убедителна победа във втория кръг на US Open, с което направи сериозна заявка за титлата. Без да допусне пробив в първите си два мача, поставеният под номер 2 испанец надделя над италианеца Матия Белучи с 6:1, 6:0, 6:3. Това представяне е далеч от шокиращото му отпадане на същия етап миналата година от Ботик ван де Зандсхулп. Този път испанецът е почти безгрешен в откриващите си два мача.

Шампионът от 2022 г. накара световния номер 65 Белучи да се бори за всяка точка още от самото начало, като наложи натиск с агресивна игра от основната линия и спечели откриващия сет само за 30 минути.

Представянето на 22-годишния тенисист беше също толкова стегнато, колкото и новата му къса прическа. Това беше най-категоричната победа за Алкарас по отношение на най-малко загубени геймове в неговите 17 завършени мача на US Open.

Алкарас атакуваше ретурите с безстрашна агресия, но същевременно притежаваше и финеса да изпълнява деликатни къси топки, които впечатлиха публиката на стадион „Артър Аш“. Един от най-запомнящите се моменти беше, когато той пласира светкавичен форхенд уинър със скорост 175 км/ч (109 мили в час), за да стигне до точка за пробив във втория сет.

Алкарас се стреми към втора титла от US Open и завръщане на първото място в световната ранглиста на ATP. Ако испанецът постигне същия или по-добър резултат от Яник Синер във Флашинг Медоус, Алкарас ще напусне Ню Йорк като лидер в класацията.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Тенис

Джак Дрейпър напусна US Open заради контузия

Джак Дрейпър напусна US Open заради контузия

  • 28 авг 2025 | 02:43
  • 343
  • 0
Ема Радукану се класира за третия кръг на Откритото първенство на САЩ

Ема Радукану се класира за третия кръг на Откритото първенство на САЩ

  • 28 авг 2025 | 02:25
  • 347
  • 0
Ден 4 на US Open: Алкарас нямаше проблеми и във втория кръг

Ден 4 на US Open: Алкарас нямаше проблеми и във втория кръг

  • 28 авг 2025 | 01:40
  • 14974
  • 3
Американец изпоти Джокович по пътя към третия кръг в Ню Йорк

Американец изпоти Джокович по пътя към третия кръг в Ню Йорк

  • 27 авг 2025 | 22:13
  • 3034
  • 0
Циципас за победата на старта на US Open: Вдъхна нов живот на играта ми

Циципас за победата на старта на US Open: Вдъхна нов живот на играта ми

  • 27 авг 2025 | 20:17
  • 808
  • 0
Диа Евтимова се класира убедително за втория кръг в Анкара

Диа Евтимова се класира убедително за втория кръг в Анкара

  • 27 авг 2025 | 16:51
  • 1293
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Гръмък провал на Ман Юнайтед срещу тим от Лига 2

Гръмък провал на Ман Юнайтед срещу тим от Лига 2

  • 28 авг 2025 | 00:22
  • 31128
  • 134
Байерн допусна необясним срив, но Хари Кейн поправи щетите в последните секунди

Байерн допусна необясним срив, но Хари Кейн поправи щетите в последните секунди

  • 27 авг 2025 | 23:40
  • 19499
  • 15
Ето всички участници в Шампионската лига и разпределението по урни

Ето всички участници в Шампионската лига и разпределението по урни

  • 28 авг 2025 | 00:09
  • 9741
  • 6
ЦСКА с позиция срещу съдията на мача със Славия

ЦСКА с позиция срещу съдията на мача със Славия

  • 27 авг 2025 | 14:17
  • 38173
  • 159
Венци Стефанов: Адски недостойно е!

Венци Стефанов: Адски недостойно е!

  • 27 авг 2025 | 15:37
  • 53288
  • 42
Ден 4 на US Open: Алкарас нямаше проблеми и във втория кръг

Ден 4 на US Open: Алкарас нямаше проблеми и във втория кръг

  • 28 авг 2025 | 01:40
  • 14974
  • 3