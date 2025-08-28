Алкарас върви като смазана машина в Ню Йорк

Карлос Алкарас постигна убедителна победа във втория кръг на US Open, с което направи сериозна заявка за титлата. Без да допусне пробив в първите си два мача, поставеният под номер 2 испанец надделя над италианеца Матия Белучи с 6:1, 6:0, 6:3. Това представяне е далеч от шокиращото му отпадане на същия етап миналата година от Ботик ван де Зандсхулп. Този път испанецът е почти безгрешен в откриващите си два мача.

Шампионът от 2022 г. накара световния номер 65 Белучи да се бори за всяка точка още от самото начало, като наложи натиск с агресивна игра от основната линия и спечели откриващия сет само за 30 минути.

Представянето на 22-годишния тенисист беше също толкова стегнато, колкото и новата му къса прическа. Това беше най-категоричната победа за Алкарас по отношение на най-малко загубени геймове в неговите 17 завършени мача на US Open.

Алкарас атакуваше ретурите с безстрашна агресия, но същевременно притежаваше и финеса да изпълнява деликатни къси топки, които впечатлиха публиката на стадион „Артър Аш“. Един от най-запомнящите се моменти беше, когато той пласира светкавичен форхенд уинър със скорост 175 км/ч (109 мили в час), за да стигне до точка за пробив във втория сет.

Алкарас се стреми към втора титла от US Open и завръщане на първото място в световната ранглиста на ATP. Ако испанецът постигне същия или по-добър резултат от Яник Синер във Флашинг Медоус, Алкарас ще напусне Ню Йорк като лидер в класацията.

Снимки: Gettyimages