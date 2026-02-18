Митко Илиев: Челси даваше 800 000 паунда за мен, но Георги Илиев отказа да ме продаде

Капитанът на Локомотив (Пловдив) Димитър Илиев разкри, че е бил пред трансфер Челси през 2004 г. Пловдивчанинът беше в подкаста на журналиста от Sportal.bg Илия Иванов FootballStorycast, където коментира най-различни теми, свързани с родния футбол. Според разказа "сините" от Лондон са предложили 800 000 паунда на "смърфовете", но клубният бос Георги Илиев отхвърля офертата за атакуващия футболист.

"На 15 бях на проби в Саутхамптън, а на 16 – на проби в Челси. В Саутхамптън с ръка на сърцето си казвам, че не се представих по най-добрия начин. Реалист съм и съм самокритичен. На следващата година е имало съгледвачи на една квалификация до 17 години в Румъния. Играх много силно, вкарах пет гола в три мача. Получих покана за проби в Челси. Точно Роман Абрамович беше купил отбора. Тогава бяха привлечени Дидие Дрогба, Ариен Робен, Деймиън Дъф. Това беше онзи отбор, който доминираше в Англия.

Присъствах на един мач срещу Евертън на "Стамфорд Бридж". Представих се много добре, имаше и предложение. Това, което е достигнало до мен като информация от тогавашните мениджъри е, че за мен е имало оферта от 800 000 паунда, но тогава президентът на Локомотив (б.а. - Георги Илиев) е отказал чрез неговите съветници с думите, че след две години ще ме продадат за три пъти повече. Признавам, че и до ден днешен това е едно от най-големите ми разочарования. Нямах възможността да такава възраст да отида в клуб като Челси", заяви Димитър Илиев.