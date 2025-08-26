Алкарас вдъхновен от Рори Макилрой на старта на US Open

Популярни
  • 26 авг 2025 | 13:56
  • 369
  • 0

Карлос Алкарас започна US Open повече от любопитно – както на корта, така и извън него.

22-годишният испанец пристигна в Ню Йорк с нова къса прическа, която веднага привлече вниманието. Седмицата му стана още по-вълнуваща, когато звездата в голфа Рори Макилрой го посети по време на тренировка в понеделник.

Алкарас обясни защо се е подстригал почти нула номер

„За първи път го срещнах. Беше огромна чест. Много го уважавам. Огромен фен съм на голфа,“ каза Алкарас за Макилрой, актуалния шампион от Мастърс. „В последния ден на Мастърс тъкмо бях спечелил Монте Карло и в празненствата си гледах на телефона и го подкрепях. Да го срещна и да поговоря малко с него беше невероятно изживяване. Като човек изглежда много свестен. Като спортист е показал на какво е способен – замахът му, играта му... Просто е удоволствие да гледаш голфа му. Наистина го уважавам.“

Алкарас показа нова прическа и преодоля с лекота първия кръг

Алкарас изглежда посвети победата си над Райли Опелка на Макилрой, който гледаше на стадион „Артър Аш“. Веднага след мачбола испанецът направи закачлива имитация на голф замах.

