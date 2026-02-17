Братята Джордж и Александър Лазарови ще играят един срещу друг

Братята Джордж Лазаров и Александър Лазаров от ТК Дема (София) ще играят един срещу друг на четвъртфиналите на сингъл на Държавното лично първенство на закрито за мъже и жени. Надпреварата от календара на Българска федерация по тенис е с награден фонд от 4 хиляди евро и започна на базата на ТК Барокко Спорт в София.

В първия кръг водачът в основната схема Джордж Лазаров победи Стефан Люцканов (ТК Локомотив 1929, София) с 6:2, 6:1, а Александър Лазаров се наложи над Ангел Мирчев (ТК София) с 6:0, 6:0.

В другите четвъртфинални двойки ще се срещнат Станислав Косев (ТК Кристи, Дряново) - Васил Димитров (ТК Левски, София), номер 3 Михаил Иванов (ТК НСА, София) - номер 6 Александър Начев (ТК Фаворит, Пазарджик) и номер 2 Пламен Милушев (ТК НСА, София ) - номер 5 Димитър Байчев (ТК ДМ Тенис, Стара Загора).

При жените три от поставените отпаднаха на старта. Ралица Александрова (ТК Академия Йорданови, София) елиминира втората в схемата и финалистка от миналия сезон Хюлия Велиева (ТК НСА, София) с 5:7, 6:2, 6:2.

Джулия Терзийска (ТК Дема, София) надделя над номер 4 Рафаела Симеонова (ТК Ямбол 2005) с 6:1, 6:2, а Каролина Костова (ТК Локомотив 1924, Пловдив) се наложи над номер 7 Моника Сотирова (ТК Левски, София) с 6:0, 6:2.

Водачката в схемата Валерия Гърневска (ТК ДМ Тенис, Стара Загора) започна с победа над Рая Петкова (ТК Левски, София) с 6:2, 6:4.

Шампионите от миналата година Галена Кръстенова и Вардан Манукян не участват в първенството.

Надпреварата в София ще продължи до 20 февруари.