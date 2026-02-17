Бившият треньор на Кербер става капитан на Германия за "Били Джийн Къп"

Бившият треньор на Анжелик Кербер - Торбен Белц, е назначен за капитан на Германия за "Били Джийн Кинг Къп" със задачата да върне отбора обратно в елитната Световна група на женския тенис турнир.

Белц наследява Райнер Шутлер, който подаде оставка през ноември, след като Германия изпадна. Белц вече е старши треньор на германския тим. Той ще заеме поста за квалификационния турнир през април в Португалия, пише ДПА.

Торбен Белц се радва на най-големите си успехи като треньор на Кербер, като ѝ помага да спечели първите две от трите си титли от Големия шлем - на Откритото първенство на Австралия и САЩ през 2016 година и я извежда на върха на световната ранглиста.

Кербер, която се оттегли от спорта, в момента работи като ментор в Германската федерация по тенис и тази година ще присъства на тренировъчни лагери на тима.

Белц трябва да продължи смяната на поколенията в състава. 24-годишната Ева Лис е единствената тенисистка под 30 години в топ 60, като е поставена на 59-о място. Ела Зайдел, на 21 години, е 95-а. Ветеранките Лаура Зигемунд, на 37 години, и Татяна Мария, на 38 години, са най-високо класираните германки съответно на 52-о и 54-о място. Германската федерация иска да има от осем до десет състезателки в топ 100 до 2032 година.