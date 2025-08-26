Алкарас обясни защо се е подстригал почти нула номер

Карлос Алкарас се появи неузнаваем на загрявката преди мача си от първия кръг на US Open срещу Райли Опелка. В Ню Йорк той представи нова прическа, която остави мнозина без думи. Испанецът излезе на корта подстриган почти нула номер и изненада публиката с напълно нов имидж. Въпреки че първоначално всички бяха в шок, впоследствие феновете в социалните мрежи коментираха положително промяната във фризурата на световния №2.
Алкарас показа нова прическа и преодоля с лекота първия кръг
Преди началото на мача си от първия кръг на US Open срещу Райли Опелка, испанецът обясни защо е решил да се подстриже почти до голо.
"Исках да бъда свеж за турнира, да е нещо ново, да започна турнира по правилния начин. Мисля, че това подхожда на US Open", заяви Карлос Алкарас