Алкарас обясни защо се е подстригал почти нула номер

  • 26 авг 2025 | 08:58
  • 868
  • 0

Карлос Алкарас се появи неузнаваем на загрявката преди мача си от първия кръг на US Open срещу Райли Опелка. В Ню Йорк той представи нова прическа, която остави мнозина без думи. Испанецът излезе на корта подстриган почти нула номер и изненада публиката с напълно нов имидж. Въпреки че първоначално всички бяха в шок, впоследствие феновете в социалните мрежи коментираха положително промяната във фризурата на световния №2.

Преди началото на мача си от първия кръг на US Open срещу Райли Опелка, испанецът обясни защо е решил да се подстриже почти до голо.

"Исках да бъда свеж за турнира, да е нещо ново, да започна турнира по правилния начин. Мисля, че това подхожда на US Open", заяви Карлос Алкарас

