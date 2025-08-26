Популярни
Алкарас показа нова прическа и преодоля с лекота първия кръг

Карлос Алкарас започна с убедителна победа участието си на US Open. Испанецът имаше труден жребий в първия кръг, но преодоля американското оръдие за сервиси Райли Опелка с 6:4, 7:5, 6:4.

Алкарас изненадващо се появи на корта с обръсната глава. Това, разбира се, предизвика множество реакции, но изглежда не притесни особено испанеца.

Въпреки опасния съперник, Карлитос не загуби сет. Първите два сета, завършили 6:4 и 7:5, бяха сравнително равностойни, но Алкарас нанасяше ударите си в точния момент. Решителният трети сет не направи изключение.

При 4:4 Опелка сам се простреля в крака. Това се случи при негов сервис. При точка за пробив той допусна двойна грешка, след което Алкарас взе предимство и получи шанс да затвори мача.

"Беше труден мач. Опелка е наистина добър и тенисист. Новата ми прическа? Трябва да попитам хората дали им харесва. Харесва ли ви новата прическа?", обърна се Карлитос към пубиката и в отговор получи бурни овации.

В следващя кръг съперник на Алкарас ще е италианецът Матия Белучи.

Снимки: Gettyimages

