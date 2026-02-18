Томи Пол и защитаващият титлата си Кецманович продължават в Делрей Бийч

Американският тенисист Томи Пол, който е поставен под номер 5 в схемата, се класира за втория кръг на АТП 250 турнира на твърди кортове в Белрей Бийч, Калифорния, с награден фонд над 700 хиляди долара.
Пол се наложи над французина Корентен Муте в три сета - 4:6, 6:3, 6:4. В първия сет Муте направи два пробива срещу един на американеца, което му гарантира успеха. Томи Пол изравни резултата след пробив във шестия гейм на втория сет. Американецът бе по-свеж с третата част и пречупи съперника си с 6:4.
В следващата фаза Томи Пол ще срещне австралиеца Адам Уолтън, който се наложи на старта срещу канадеца Габриел Диало със 7:6 (4), 6:3.
Напред в турнира продължава и защитаващият титлата си от 2025 сърбин Миомир Кецманович, който надигра италианеца Матия Белучи с 6:1, 6:4 за малко повече от час на корта.
На осминафиналите на турнира Кецманович ще срещне представителя на домакините Лърнън Тиен, който е поставен под номер 4. Водачи в схемата в Делрей Бийч са американецът Тейлър Фриц и норвежецът Каспер Рууд, които се класираха директно за втората фаза.