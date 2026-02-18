Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Томи Пол и защитаващият титлата си Кецманович продължават в Делрей Бийч

Томи Пол и защитаващият титлата си Кецманович продължават в Делрей Бийч

  • 18 фев 2026 | 09:43
  • 195
  • 0
Томи Пол и защитаващият титлата си Кецманович продължават в Делрей Бийч

Американският тенисист Томи Пол, който е поставен под номер 5 в схемата, се класира за втория кръг на АТП 250 турнира на твърди кортове в Белрей Бийч, Калифорния, с награден фонд над 700 хиляди долара.

Пол се наложи над французина Корентен Муте в три сета - 4:6, 6:3, 6:4. В първия сет Муте направи два пробива срещу един на американеца, което му гарантира успеха. Томи Пол изравни резултата след пробив във шестия гейм на втория сет. Американецът бе по-свеж с третата част и пречупи съперника си с 6:4.

В следващата фаза Томи Пол ще срещне австралиеца Адам Уолтън, който се наложи на старта срещу канадеца Габриел Диало със 7:6 (4), 6:3.

Напред в турнира продължава и защитаващият титлата си от 2025 сърбин Миомир Кецманович, който надигра италианеца Матия Белучи с 6:1, 6:4 за малко повече от час на корта.

На осминафиналите на турнира Кецманович ще срещне представителя на домакините Лърнън Тиен, който е поставен под номер 4. Водачи в схемата в Делрей Бийч са американецът Тейлър Фриц и норвежецът Каспер Рууд, които се класираха директно за втората фаза.

Следвай ни:

Още от Тенис

Алкарас започна с трудна победа в Доха

Алкарас започна с трудна победа в Доха

  • 17 фев 2026 | 21:32
  • 1887
  • 0
Братята Джордж и Александър Лазарови ще играят един срещу друг

Братята Джордж и Александър Лазарови ще играят един срещу друг

  • 17 фев 2026 | 19:27
  • 1329
  • 4
Виктория Томова се класира за четвъртфиналите на двойки в Оейраш

Виктория Томова се класира за четвъртфиналите на двойки в Оейраш

  • 17 фев 2026 | 19:20
  • 881
  • 0
Динко Динев с драматична победа на двойки в Египет

Динко Динев с драматична победа на двойки в Египет

  • 17 фев 2026 | 18:06
  • 925
  • 0
Бившият треньор на Кербер става капитан на Германия за "Били Джийн Къп"

Бившият треньор на Кербер става капитан на Германия за "Били Джийн Къп"

  • 17 фев 2026 | 15:27
  • 594
  • 0
Димитър Кузманов стартира с победа на "Чаланджър" в Индия

Димитър Кузманов стартира с победа на "Чаланджър" в Индия

  • 17 фев 2026 | 15:05
  • 965
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

На 7 българи ще стискаме палци днес на Игрите в Милано - Кортина 2026

На 7 българи ще стискаме палци днес на Игрите в Милано - Кортина 2026

  • 18 фев 2026 | 07:11
  • 9635
  • 2
Ден 12 на Милано – Кортина 2026: Девет комплекта медали ще бъдат раздадени днес

Ден 12 на Милано – Кортина 2026: Девет комплекта медали ще бъдат раздадени днес

  • 18 фев 2026 | 07:40
  • 3049
  • 0
Втора порция плейофни битки в Шампионската лига

Втора порция плейофни битки в Шампионската лига

  • 18 фев 2026 | 08:04
  • 3305
  • 2
Реал излъга Бенфика в първия мач от плейофите след скандали, расизъм и червени картони

Реал излъга Бенфика в първия мач от плейофите след скандали, расизъм и червени картони

  • 18 фев 2026 | 00:23
  • 54368
  • 225
ПСЖ показа защо е шампион на Европа, Монако трябва много да съжалява

ПСЖ показа защо е шампион на Европа, Монако трябва много да съжалява

  • 17 фев 2026 | 23:54
  • 41894
  • 3
Галатасарай нанесе тежък удар на Ювентус след четири гола през втората част

Галатасарай нанесе тежък удар на Ювентус след четири гола през втората част

  • 17 фев 2026 | 21:37
  • 50925
  • 85