  3. Динко Динев с драматична победа на двойки в Египет

  • 17 фев 2026 | 18:06
  • 168
  • 0
Динко Динев се класира за четвъртфиналите на двойки на турнира на твърди кортове в Шарм ел Шейх (Египет) с награден фонд 15 000 долара.

Българинът и Али Хабиб (Великобритания) победиха поляците Пьотр Гринковски и Ян Верблински със 7:5, 4:6, 10-8 за 95 минути.

В решителната трета част двамата изостанаха с 2:6, но успяха да изравнят 6:6. При 8:8 те спечелиха последващите две разигравания, а с това и срещата.

В спор за място на полуфиналите Динев и Хабиб ще играят срещу вторите поставени Карим Ибрахим (Египет) и Владимир Ужиловски (Украйна).

На сингъл българинът е поставен под номер 8 в схемата и в първия кръг излиза срещу Керем Йълмаз (Турция).

