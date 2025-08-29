Кристъл Палас официално представи Пино

Кристъл Палас обяви официално трансфера на Йереми Пино от Виляреал. По-рано днес той попадна в групата на Испания за гостуването срещу България от световните квалификации, а новият му отбор научи съперниците си за основната фаза на Лигата на конференциите.

Пино подписа за пет години с Палас, а трансферът е на стойност 21 милиона паунда и още пет под формата на бонуси. Той напусна "жълтата подводница" след 170 мача, 22 гола и 23 асистенции.

"Трансферът на Йереми е фантастична новина. Той е впечатляващ млад талант, който вече има репутация в родината си, в европейския и в международния футбол. Радваме се, че той ще направи следващата крачка в кариерата си в Кристъл Палас", заяви президентът на англичаните Стив Периш.

"Предстои ни страхотен сезон и ще играем в няколко турнира. Сигурен съм, че феновете ще забележат бързо колко талантлив е Йереми. Аз също чакам с нетърпение да го виде на терена", каза още той.