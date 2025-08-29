Само три тима с нови неща по колите в Нидерландия

Само три тима ще използват нови елементи и ще имат промени по колите за състезателния уикенд за Гран При на Нидерландия, потвърди ФИА. Това са Ред Бул, Алпин и Заубер, като и при трите става въпрос за дребни промени.

Ред Бул ще използва промени в хоризонталните елементи предното крило, за да подобри натоварването върху цялото крило. При Алпин се появяват нови въздушни кутии за задните спирачки, както и нови допълнителни малки крила отзад, а при Заубер новият елемент е свързан с отвеждането на въздушната струя около задните спирачки около дифузьора и задните колела.

Колко точно ще вали на “Зандвоорт” този уикенд?

Представителите на отборите във Формула 1 прогнозира доста преди лятната пауза, че Унгария най-вероятно ще е последното състезание, за което ще има промени по колите, като става дума за по-сериозни промени, иначе се очаква такива дребни нови елементи, като тези за този уикенд, да се появяват до края на годината.

Проблемите на Ферари от Унгария може да се завърнат

