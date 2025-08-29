Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Колко точно ще вали на “Зандвоорт” този уикенд?

Колко точно ще вали на “Зандвоорт” този уикенд?

  • 29 авг 2025 | 12:31
  • 138
  • 0

Прогнозата за състезателния уикенд на “Зандвоорт” обещава страхотни емоции за феновете на Формула 1 пред телевизорите и не чак толкова приятни часове за хората по трибуните на трасето.

Очаква се, че от днес до неделя сесиите на крайбрежната писта да са съпътствани с дъжд - всеки ден, включително и за квалификацията утре и може би за началото на състезанието, както стана през 2023 година.

Ръсел: Хамилтън е най-великият, но говори глупости
Ръсел: Хамилтън е най-великият, но говори глупости

Заедно с това идват и по-ниските температури и традиционно силният вятър - днес ще е най-топлият ден на “Зандвоорт” - 20 градуса температура на въздуха, за утре прогнозата е за 18 градуса, а за неделя - 19. А дъждовете на "Зандвоорт" започнаха още вчера, когато валя силно през деня, а след това и през нощта.

Проблемите на Ферари от Унгария може да се завърнат
Проблемите на Ферари от Унгария може да се завърнат
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Ботас е започнал преговори с Кадилак още през 2023 година

Ботас е започнал преговори с Кадилак още през 2023 година

  • 29 авг 2025 | 09:20
  • 483
  • 0
Проблемите на Ферари от Унгария може да се завърнат

Проблемите на Ферари от Унгария може да се завърнат

  • 29 авг 2025 | 09:11
  • 861
  • 2
Програма на уикенда за Гран При на Нидерландия във Формула 1

Програма на уикенда за Гран При на Нидерландия във Формула 1

  • 29 авг 2025 | 08:45
  • 8321
  • 0
Автомобилната федерация на България обяви стратегическо партньорство със Sportal.bg

Автомобилната федерация на България обяви стратегическо партньорство със Sportal.bg

  • 29 авг 2025 | 08:37
  • 1236
  • 0
Грязин най-бърз в WRC2 в шейкдауна в Парагвай

Грязин най-бърз в WRC2 в шейкдауна в Парагвай

  • 28 авг 2025 | 18:43
  • 2455
  • 0
Хлъзгава отсечка изненада пилотите преди старта на рали "Парагвай"

Хлъзгава отсечка изненада пилотите преди старта на рали "Парагвай"

  • 28 авг 2025 | 18:18
  • 631
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Душан Керкез: Когато всички имаме една цел, ЦСКА пак ще бъде най-силният отбор

Душан Керкез: Когато всички имаме една цел, ЦСКА пак ще бъде най-силният отбор

  • 29 авг 2025 | 10:27
  • 7929
  • 45
Фенербахче уволни Моуриньо

Фенербахче уволни Моуриньо

  • 29 авг 2025 | 10:57
  • 16727
  • 15
Ясни са съперниците на Лудогорец за основната фаза на ЛЕ, много бивши европейски шампиони чакат "орлите"

Ясни са съперниците на Лудогорец за основната фаза на ЛЕ, много бивши европейски шампиони чакат "орлите"

  • 28 авг 2025 | 23:44
  • 73906
  • 34
Димо Кръстев беше преотстъпен в Италия, бранителят подписа по исторически начин договора си

Димо Кръстев беше преотстъпен в Италия, бранителят подписа по исторически начин договора си

  • 29 авг 2025 | 10:00
  • 7046
  • 7
Столичен сблъсък в "Надежда"

Столичен сблъсък в "Надежда"

  • 29 авг 2025 | 07:45
  • 5293
  • 7
Ботев (Враца) и Черно море ще искат да продължат доброто си представяне

Ботев (Враца) и Черно море ще искат да продължат доброто си представяне

  • 29 авг 2025 | 07:30
  • 4662
  • 5