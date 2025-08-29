Колко точно ще вали на “Зандвоорт” този уикенд?

Прогнозата за състезателния уикенд на “Зандвоорт” обещава страхотни емоции за феновете на Формула 1 пред телевизорите и не чак толкова приятни часове за хората по трибуните на трасето.

Очаква се, че от днес до неделя сесиите на крайбрежната писта да са съпътствани с дъжд - всеки ден, включително и за квалификацията утре и може би за началото на състезанието, както стана през 2023 година.

Заедно с това идват и по-ниските температури и традиционно силният вятър - днес ще е най-топлият ден на “Зандвоорт” - 20 градуса температура на въздуха, за утре прогнозата е за 18 градуса, а за неделя - 19. А дъждовете на "Зандвоорт" започнаха още вчера, когато валя силно през деня, а след това и през нощта.

