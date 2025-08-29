Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Хамилтън не е загубил вяра във Ферари

Хамилтън не е загубил вяра във Ферари

  • 29 авг 2025 | 13:20
  • 503
  • 2

7-кратният световен шампион във Формула 1 Люис Хамилтън демонстрира повече оптимизъм на “Зандвоорт”, където продължава сезона след лятната пауза. Британецът успя да разбуни духовете в Унгария с репликата си, че е безполезен, но сега има нов поглед към трудностите, с които трябва да се справя.

“Никога не съм побеждавал веднага, след като започна нещо - обясни Хамилтън на среща с медиите. - Винаги има трудни периоди, не искам да се успокоявам или да се чувствам твърде комфортно. Но точно това стана с предишния ми отбор.

Проблемите на Ферари от Унгария може да се завърнат
Проблемите на Ферари от Унгария може да се завърнат

“Направих тази стъпка напред с отбор, в който наистина вярвам, вярвам, че Ферари има потенциал и вярвам, че можем да постигнем много заедно, сигурен съм, че всички в тима са на същото мнение. Но никой не успява, без да е минал през трудни периоди. Но със сигурност очаквам и по-добри дни.”

Само три тима с нови неща по колите в Нидерландия
Само три тима с нови неща по колите в Нидерландия
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Ботас е започнал преговори с Кадилак още през 2023 година

Ботас е започнал преговори с Кадилак още през 2023 година

  • 29 авг 2025 | 09:20
  • 589
  • 0
Проблемите на Ферари от Унгария може да се завърнат

Проблемите на Ферари от Унгария може да се завърнат

  • 29 авг 2025 | 09:11
  • 1078
  • 2
Програма на уикенда за Гран При на Нидерландия във Формула 1

Програма на уикенда за Гран При на Нидерландия във Формула 1

  • 29 авг 2025 | 08:45
  • 8571
  • 0
Автомобилната федерация на България обяви стратегическо партньорство със Sportal.bg

Автомобилната федерация на България обяви стратегическо партньорство със Sportal.bg

  • 29 авг 2025 | 08:37
  • 1361
  • 0
Грязин най-бърз в WRC2 в шейкдауна в Парагвай

Грязин най-бърз в WRC2 в шейкдауна в Парагвай

  • 28 авг 2025 | 18:43
  • 2505
  • 0
Хлъзгава отсечка изненада пилотите преди старта на рали "Парагвай"

Хлъзгава отсечка изненада пилотите преди старта на рали "Парагвай"

  • 28 авг 2025 | 18:18
  • 661
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Тежък жребий за Лудогорец в ЛЕ - "орлите" срещат Десподов, силни испанци и французи

Тежък жребий за Лудогорец в ЛЕ - "орлите" срещат Десподов, силни испанци и французи

  • 29 авг 2025 | 14:35
  • 16137
  • 6
Испания идва с всичките си звезди на “Васил Левски” срещу България

Испания идва с всичките си звезди на “Васил Левски” срещу България

  • 29 авг 2025 | 12:58
  • 11048
  • 24
Марин Петков на крачка от трансфер в Италия

Марин Петков на крачка от трансфер в Италия

  • 29 авг 2025 | 13:16
  • 8169
  • 13
Душан Керкез: Когато всички имаме една цел, ЦСКА пак ще бъде най-силният отбор

Душан Керкез: Когато всички имаме една цел, ЦСКА пак ще бъде най-силният отбор

  • 29 авг 2025 | 10:27
  • 13909
  • 74
Фенербахче уволни Моуриньо

Фенербахче уволни Моуриньо

  • 29 авг 2025 | 10:57
  • 27434
  • 31
Димо Кръстев беше преотстъпен в Италия, бранителят подписа по исторически начин договора си

Димо Кръстев беше преотстъпен в Италия, бранителят подписа по исторически начин договора си

  • 29 авг 2025 | 10:00
  • 12088
  • 9