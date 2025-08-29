Хамилтън не е загубил вяра във Ферари

7-кратният световен шампион във Формула 1 Люис Хамилтън демонстрира повече оптимизъм на “Зандвоорт”, където продължава сезона след лятната пауза. Британецът успя да разбуни духовете в Унгария с репликата си, че е безполезен, но сега има нов поглед към трудностите, с които трябва да се справя.

“Никога не съм побеждавал веднага, след като започна нещо - обясни Хамилтън на среща с медиите. - Винаги има трудни периоди, не искам да се успокоявам или да се чувствам твърде комфортно. Но точно това стана с предишния ми отбор.

“Направих тази стъпка напред с отбор, в който наистина вярвам, вярвам, че Ферари има потенциал и вярвам, че можем да постигнем много заедно, сигурен съм, че всички в тима са на същото мнение. Но никой не успява, без да е минал през трудни периоди. Но със сигурност очаквам и по-добри дни.”

