Ботев (Враца) раздава безплатни билети за концерт на Драгана Миркович и Миле Китич

Ботев (Враца) обяви, че организира игра, на която ще бъдат раздадени билети за концерта на Драгана Миркович и Миле Китич на стадион “Христо Ботев”. За целта феновете трябва да посетят мача на врачани с Черно море днес и да си направят снимка от стадиона. Победителят ще бъде изтеглен на 31 август.

Ботев (Враца) и Черно море ще искат да продължат доброто си представяне

Ето какво пишат от Ботев:

GIVEAWAY: Подкрепи Ботев Враца и спечели!

Искаш ли да видиш Драгана Миркович и Миле Китич на живо пред стадион „Христо Ботев“ на 31 август?

Имаш шанс да спечелиш безплатен билет!

Как да участваш:

Ела на мача Ботев Враца – Черно море на 29 август (петък).

Направи си селфи на стадиона – сам или с приятели.

Отбележи се, че си на стадиона, и изпрати снимката до нас (в коментар под публикацията)

Награди: В събота ще изтеглим 5 късметлии, които ще получат безплатни билети за концерта на 31 август!

Подкрепи отбора си!

Забавлявай се на концерта!

Бъди част от магията на Враца!