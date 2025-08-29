Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Ботев (Враца)
  3. Ботев (Враца) раздава безплатни билети за концерт на Драгана Миркович и Миле Китич

Ботев (Враца) раздава безплатни билети за концерт на Драгана Миркович и Миле Китич

  • 29 авг 2025 | 12:23
  • 230
  • 0

Ботев (Враца) обяви, че организира игра, на която ще бъдат раздадени билети за концерта на Драгана Миркович и Миле Китич на стадион “Христо Ботев”. За целта феновете трябва да посетят мача на врачани с Черно море днес и да си направят снимка от стадиона. Победителят ще бъде изтеглен на 31 август.

Ботев (Враца) и Черно море ще искат да продължат доброто си представяне
Ботев (Враца) и Черно море ще искат да продължат доброто си представяне

Ето какво пишат от Ботев:

GIVEAWAY: Подкрепи Ботев Враца и спечели!

Искаш ли да видиш Драгана Миркович и Миле Китич на живо пред стадион „Христо Ботев“ на 31 август?

Имаш шанс да спечелиш безплатен билет!

Как да участваш:

Ела на мача Ботев Враца – Черно море на 29 август (петък).

Направи си селфи на стадиона – сам или с приятели.

Отбележи се, че си на стадиона, и изпрати снимката до нас (в коментар под публикацията)

Награди: В събота ще изтеглим 5 късметлии, които ще получат безплатни билети за концерта на 31 август!

Подкрепи отбора си!

Забавлявай се на концерта!

Бъди част от магията на Враца!

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Димо Кръстев беше преотстъпен в Италия, бранителят подписа по исторически начин договора си

Димо Кръстев беше преотстъпен в Италия, бранителят подписа по исторически начин договора си

  • 29 авг 2025 | 10:00
  • 7033
  • 7
Радомир Тодоров: Да продължим нагоре

Радомир Тодоров: Да продължим нагоре

  • 29 авг 2025 | 09:39
  • 1018
  • 1
Иван Станчев: Ще е интересно

Иван Станчев: Ще е интересно

  • 29 авг 2025 | 09:35
  • 726
  • 0
Бурас най-сетне получи виза, всеки момент пристига за прегледи в Левски

Бурас най-сетне получи виза, всеки момент пристига за прегледи в Левски

  • 29 авг 2025 | 09:35
  • 1551
  • 2
Йордан Миленов: Знаем какво ни очаква в Търговище

Йордан Миленов: Знаем какво ни очаква в Търговище

  • 29 авг 2025 | 09:33
  • 701
  • 0
Добромир Дафинов: Всеки мач ще е финал

Добромир Дафинов: Всеки мач ще е финал

  • 29 авг 2025 | 09:30
  • 435
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Душан Керкез: Когато всички имаме една цел, ЦСКА пак ще бъде най-силният отбор

Душан Керкез: Когато всички имаме една цел, ЦСКА пак ще бъде най-силният отбор

  • 29 авг 2025 | 10:27
  • 7920
  • 45
Фенербахче уволни Моуриньо

Фенербахче уволни Моуриньо

  • 29 авг 2025 | 10:57
  • 16694
  • 15
Ясни са съперниците на Лудогорец за основната фаза на ЛЕ, много бивши европейски шампиони чакат "орлите"

Ясни са съперниците на Лудогорец за основната фаза на ЛЕ, много бивши европейски шампиони чакат "орлите"

  • 28 авг 2025 | 23:44
  • 73878
  • 34
Димо Кръстев беше преотстъпен в Италия, бранителят подписа по исторически начин договора си

Димо Кръстев беше преотстъпен в Италия, бранителят подписа по исторически начин договора си

  • 29 авг 2025 | 10:00
  • 7033
  • 7
Столичен сблъсък в "Надежда"

Столичен сблъсък в "Надежда"

  • 29 авг 2025 | 07:45
  • 5290
  • 7
Ботев (Враца) и Черно море ще искат да продължат доброто си представяне

Ботев (Враца) и Черно море ще искат да продължат доброто си представяне

  • 29 авг 2025 | 07:30
  • 4662
  • 5