Добруджа 0:0 Ботев (Враца), страхотна атмосфера в Добрич

  • 24 авг 2025 | 17:44
Отборите на Добруджа и Ботев (Враца) играят при резултат 0:0 в мач от шестия кръг на efbet Лига.

Първата интересна ситуация се откри пред вратата на гостите. След само 120 секунди игра Андриан Димитров получи възможност да стреля от удобна позиция, но Мартин Ачков успя да блокира изстрела му.

ДОБРУДЖА - БОТЕВ (ВРАЦА) 0:0

Стартови състави:

Добруджа: 13. Галин Григоров, 15. Богдан Костов, 28. Здравко Серафимов, 22. Джонатан Куерто, 37. Венцислав Керчев, 23. Малик Фал, 7. Антон Иванов, 8. Лукас Кардозо, 9. Милчо Ангелов, 31. Андриан Димитров, 35. Матео Ловрик

Ботев (Враца): 25. Димитър Евтимов, 8. Антоан Стоянов, 4. Ариан Кабаши, 97. Владислав Найденов, 9. Даниел Генов, 79. Мартин Петков, 11. Мартин Ачков. 24. Мартин Смоленски, 36. Милен Стоев, 2. Никола Влайкович, 17. Хосе Гайерос

