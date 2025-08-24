Ицо Янев: Искаме не само Враца, но и цяла България да хареса това, което правим

Наставникът на Ботев (Враца) Христо Янев похвали футболистите за победата с 2:0 над Добруджа в Добрич.

Два отменени гола и Мартин Петков развалиха празника на Добруджа

"Доволен съм, искам да поздравя момчетата, защото работихме много за нея. Ситуациите, които имахме пред нашата врата, дойдоха от техните добри старни. Нашите шансове бяха малко повче и се възползвахме от моментите, които до този момент ни бягаха. Искаме да изградим различен отбор. Без значение срещу кого - трябва да показваме игра, която ни носи победи. 2:0 е най-коварният резултат от опита, който имам. Срещу Славия водехме 2:0 на полувремето и не искахме днес да се повтори второто полувреме.

Работим безпроблемно всеки божи ден. Идваме на стадиона позитивно настроени да развием отбора и да се хареса това, което правим, не само на Враца, но и на цяла България. Вече сме колектив, който разбира стойността си.

За да искаш да растеж, трябва да има конкуренция. Моята са треньорите в Първа лига", каза Христо Янев.