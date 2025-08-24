Ицо Янев: Искаме не само Враца, но и цяла България да хареса това, което правим

Популярни
Наставникът на Ботев (Враца) Христо Янев похвали футболистите за победата с 2:0 над Добруджа в Добрич.

"Доволен съм, искам да поздравя момчетата, защото работихме много за нея. Ситуациите, които имахме пред нашата врата, дойдоха от техните добри старни. Нашите шансове бяха малко повче и се възползвахме от моментите, които до този момент ни бягаха. Искаме да изградим различен отбор. Без значение срещу кого - трябва да показваме игра, която ни носи победи. 2:0 е най-коварният резултат от опита, който имам. Срещу Славия водехме 2:0 на полувремето и не искахме днес да се повтори второто полувреме.

Работим безпроблемно всеки божи ден. Идваме на стадиона позитивно настроени да развием отбора и да се хареса това, което правим, не само на Враца, но и на цяла България. Вече сме колектив, който разбира стойността си.

За да искаш да растеж, трябва да има конкуренция. Моята са треньорите в Първа лига", каза Христо Янев.

