Очаквайте от 11:00: Душан Керкез разкрива плановете за излизане от кризата на ЦСКА
  3. Бурас най-сетне получи виза, всеки момент пристига за прегледи в Левски

  • 29 авг 2025 | 09:35
  • 721
  • 1

Трансферната сага „Акрам Бурас в Левски“ върви към своя край. 23-годишният алжирски национал днес най-накрая трябва да получи виза за България, пише “Тема спорт”. След това той трябва да пристигне у нас и да премине медицински прегледи. Левски вече е дал заявка да се активира откупната клауза на Бурас с алжирския МК Алжер и ако резултатите от тестовете са добри, “сините” ще платят веднага сумата. Според информациите от страната на играча, тя е в размер на 400 хиляди евро, като столичани ще дължат и 25% от бъдещ негов трансфер.

Два клуба от Нидерландия отново пратиха хора за Вуцов
Два клуба от Нидерландия отново пратиха хора за Вуцов

Още днес Левски ще има тренировка на „Герена“. В събота предстои още една, а в неделя е домакинството на ЦСКА 1948. След това отборът ще бъде пуснат в кратка почивка заради паузата в първенството заради световните квалификации. По време на прекъсването Хулио Веласкес няма да може да разчита на родните мъжки национали Светослав Вуцов, Кристиан Димитров, Марин Петков и Радослав Кирилов, на младежките Асен Митков и Борислав Pyпанов, както и на Кристиан Макун (Венецуела) и Никола Серафимов (Северна Македония).

