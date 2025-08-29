Два клуба от Нидерландия отново пратиха хора за Вуцов

Елитните нидерландски Утрехт и Твенте отново пратиха хора да наблюдават изявите на вратаря на Левски Светослав Вуцов – този път при гостуването на АЗ Алкмаар в мач-реванш от плейофната фаза на Лига на конференциите, пише “Тема спорт”. Стражът е влязъл в полезрението на тези два клуба и именно поради тази причина те имаха представители и на националния стадион в София преди седмица.

Левски направи отличен трансфер с Вуцов тази пролет. Той пристигна от Славия, в който стигна до резервната скамейка. 23-годишният футболист измести от титулярното място хърватина Матей Маркович, като пази в 11 мача. Този сезон на континенталната сцена Светльо не бе допуснал попадение в редовното време до двубоя с A3 Алкмаар, а в Лига Европа Апоел (Беер Шева) и Брага му вкараха в продълженията. Срещу израелците Вуцов отрази три дузпи.

Интересното е, че Левски вече продаде вратар в Нидерландия. В началото на миналата кампания сините трансферираха младежкия национал Пламен Андреев в гранда Фейенорд. В момента той е преотстъпен в испанския втородивизионен Сантандер.

Преди време юношата и бивш капитан на сините Николай Михайлов бе под рамката на Твенте, с който стана шампион.