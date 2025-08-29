Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Два клуба от Нидерландия отново пратиха хора за Вуцов

Два клуба от Нидерландия отново пратиха хора за Вуцов

  • 29 авг 2025 | 09:08
  • 2827
  • 0

Елитните нидерландски Утрехт и Твенте отново пратиха хора да наблюдават изявите на вратаря на Левски Светослав Вуцов – този път при гостуването на АЗ Алкмаар в мач-реванш от плейофната фаза на Лига на конференциите, пише “Тема спорт”. Стражът е влязъл в полезрението на тези два клуба и именно поради тази причина те имаха представители и на националния стадион в София преди седмица.

Левски получи болезнен урок от АЗ Алкмаар! "Сините" са аут от Европа
Левски получи болезнен урок от АЗ Алкмаар! "Сините" са аут от Европа

Левски направи отличен трансфер с Вуцов тази пролет. Той пристигна от Славия, в който стигна до резервната скамейка. 23-годишният футболист измести от титулярното място хърватина Матей Маркович, като пази в 11 мача. Този сезон на континенталната сцена Светльо не бе допуснал попадение в редовното време до двубоя с A3 Алкмаар, а в Лига Европа Апоел (Беер Шева) и Брага му вкараха в продълженията. Срещу израелците Вуцов отрази три дузпи.

Интересното е, че Левски вече продаде вратар в Нидерландия. В началото на миналата кампания сините трансферираха младежкия национал Пламен Андреев в гранда Фейенорд. В момента той е преотстъпен в испанския втородивизионен Сантандер.

Преди време юношата и бивш капитан на сините Николай Михайлов бе под рамката на Твенте, с който стана шампион.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Димо Кръстев беше преотстъпен в Италия, бранителят подписа по исторически начин договора си

Димо Кръстев беше преотстъпен в Италия, бранителят подписа по исторически начин договора си

  • 29 авг 2025 | 10:00
  • 1362
  • 3
Радомир Тодоров: Да продължим нагоре

Радомир Тодоров: Да продължим нагоре

  • 29 авг 2025 | 09:39
  • 462
  • 0
Иван Станчев: Ще е интересно

Иван Станчев: Ще е интересно

  • 29 авг 2025 | 09:35
  • 402
  • 0
Бурас най-сетне получи виза, всеки момент пристига за прегледи в Левски

Бурас най-сетне получи виза, всеки момент пристига за прегледи в Левски

  • 29 авг 2025 | 09:35
  • 709
  • 1
Йордан Миленов: Знаем какво ни очаква в Търговище

Йордан Миленов: Знаем какво ни очаква в Търговище

  • 29 авг 2025 | 09:33
  • 400
  • 0
Добромир Дафинов: Всеки мач ще е финал

Добромир Дафинов: Всеки мач ще е финал

  • 29 авг 2025 | 09:30
  • 261
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Очаквайте на живо! Душан Керкез споделя очакванията си за мача със Славия

Очаквайте на живо! Душан Керкез споделя очакванията си за мача със Славия

  • 29 авг 2025 | 10:27
  • 795
  • 5
Ясни са съперниците на Лудогорец за основната фаза на ЛЕ, много бивши европейски шампиони чакат "орлите"

Ясни са съперниците на Лудогорец за основната фаза на ЛЕ, много бивши европейски шампиони чакат "орлите"

  • 28 авг 2025 | 23:44
  • 60783
  • 26
Левски получи болезнен урок от АЗ Алкмаар! "Сините" са аут от Европа

Левски получи болезнен урок от АЗ Алкмаар! "Сините" са аут от Европа

  • 28 авг 2025 | 22:22
  • 207282
  • 1127
Столичен сблъсък в "Надежда"

Столичен сблъсък в "Надежда"

  • 29 авг 2025 | 07:45
  • 3595
  • 3
Ботев (Враца) и Черно море ще искат да продължат доброто си представяне

Ботев (Враца) и Черно море ще искат да продължат доброто си представяне

  • 29 авг 2025 | 07:30
  • 2954
  • 2
Кой е по-по-най от новаците?

Кой е по-по-най от новаците?

  • 29 авг 2025 | 08:00
  • 2391
  • 5