Бала: Липсва ни опит в такива мачове

Авторът на попадението на Левски срещу АЗ Алкмаар Евертон Бала бе разочарован от загубата с 1:4. Бразилецът е на мнение, че липсата на опит е основната причина за отпадането.

"Днес беше тежък ден. Допуснахме доста грешки през първото полвуреме. Трябваше да търсим обрата на всяка цена. Най-важното е да благодарим на публиката и за тях ще продължим да играем със сърце. Мисля, че ни липсва опит в този тип мачове, докато АЗ Алкмаар е свикнал. Главите горе и продължаваме да преследваме целите. Имаме силен отбор, който може да се бори за титлата", каза Бала.