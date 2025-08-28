Популярни
Бала: Липсва ни опит в такива мачове

  • 28 авг 2025 | 22:42
  • 1180
  • 4

Авторът на попадението на Левски срещу АЗ Алкмаар Евертон Бала бе разочарован от загубата с 1:4. Бразилецът е на мнение, че липсата на опит е основната причина за отпадането.

Левски получи болезнен урок от АЗ Алкмаар! "Сините" са аут от Европа
Левски получи болезнен урок от АЗ Алкмаар! "Сините" са аут от Европа

"Днес беше тежък ден. Допуснахме доста грешки през първото полвуреме. Трябваше да търсим обрата на всяка цена. Най-важното е да благодарим на публиката и за тях ще продължим да играем със сърце. Мисля, че ни липсва опит в този тип мачове, докато АЗ Алкмаар е свикнал. Главите горе и продължаваме да преследваме целите. Имаме силен отбор, който може да се бори за титлата", каза Бала.

