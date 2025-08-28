Веласкес: Всичко бе ясно до 6-ата минута, дано покажем, че можем да се борим за големи неща

Наставникът на Левски Хулио Веласкес определи представянето на "сините" в Европа като много добро, въпреки че днес те отстъпиха с 1:4 при визитата си на АЗ Алкмаар и няма да играят в основната фаза на Лига на конференциите. Испанецът обаче заяви, че отборът му трябва да покаже на феновете, че може да се бори за големи неща, за да се доближи до нивото на запалянковците.

"Има сериозна разлика в нивото. Първия мач не се усети чак толкова, но във втория мач първите 5-6 минути предопределиха цялото развитие. Влязохме много лошо и при този отбор прошка няма. Опитахме се да променим нещата, но до почивката беше изключително тежко. Всичко това те обезверява. Изгубихме точност с действията си както с топка, така и без топка. През второто полувреме наблюдавахме съвсем различен отбор. Казахме си, че това полувреме трябва да го изиграем за публиката, да не загубим нашата идентичност, да забравим първите 45 минути и играчите прекрасно ме разбраха.

Относно възстановяването на контузените играчи - това са отделни случаи. Ако стартираме с Костадинов и Сангаре, рискуваме да се контузят отново. Сангаре идва от 3 седмици, в които не е играл мач. Най-тежката тренировка в понеделник той не взе пълно участие, за да го предпазим. При Костадинов горе-долу е същата ситуация. Изключително високо ценя усилията му да е на разположение за този мач. При определено развитие можеше да му дадем игрово време, но предвид развитието на мача, предпочетох да действаме по-рационално.

Макун пропусна две от тренировките по лични причини, във връзка с което решихме да заложим на друг играч, който тренира на пълни обороти.

По начина, по който се представиха в тези 8 мача трябва да сме горди с играчите. Днес съм доста натъжен и ме боли, че не можахме да накараме тази прекрасна публика да има надежди до последния съдийски сигнал, но ако трябва да подходим рационално и с хладен ум - доста добре се представихме и в ЛЕ, и в ЛК. Трябва да отбележим и липсата на мъничко шанс, например срещу Брага. Срещу Сабах показахме тотално превъзходство. Изключително представяне срещу Апоел Беер Шева. Срещу Брага мъничко шанс и дузпата, която не ни свириха. В този кръг определящ бе резултата от първия мач. Искахме да преминем в следващия етап и независимо от всичко, за да го направиш срещу този противник, трябва да имаш изключителен ден, а те да имат лош ден.

В София изиграхме добър мач. Днес всичко изглеждаше ясно към 6-ата минута на мача. Те не прощават такива грешки. Много съм горд съм с играчите. Публиката показа изключително ниво. Настръхвам, когато говоря за тези неща. Дано съвсем скоро тази изключителна публика можем да я зарадваме като покажем, че този клуб може да се бори за големи неща.

Това, което виждам, е невероятно - работен ден, а ни подкрепят над 1000 човека. Това ни кара всеки мач да изядем тревата, за да се доближим до нивото на публиката", каза Веласкес.