Бергер: Хамилтън е свикнал да е №1, сега Леклер е пред него

Бившият пилот във Формула 1 и бивш съсобственик във втория отбор на Ред Бул Герхард Бергер анализира обстановката във Ферари и ситуацията, в която се намира 7-кратният световен шампион Люис Хамилтън.

Бергер се е състезавал и за Ферари, макар и да признава, че днес Скудерията няма много общо с времето, когато той беше в Маранело, но австриецът следи внимателно какво се случва в съвременната Формула 1.

„Цялата ситуация във Ферари е доста объркана – обясни Бергер пред австрийския вестник Krone. – Люис винаги е бил №1 в тима, за който кара, свикнал е с това. Сега обаче Леклер е пред него и се представя по-добре.

„Но това е по-скоро история, свързана с духа в тима, статутът на пилотите не би трябвало да има значение. Люис има проблеми, но трябва сам да се измъкне от тази ситуация, да се справи с колата и със съотборника си. Всичко зависи само от него.“

