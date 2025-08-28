Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Верстапен: „Зандвоорт“ няма да е най-успешната ни писта

Верстапен: „Зандвоорт“ няма да е най-успешната ни писта

  • 28 авг 2025 | 15:03
  • 635
  • 0

Световният шампион във Формула 1 Макс Верстапен не демонстрира особен оптимизъм преди домашната му Гран При на Нидерландия на „Зандвоорт“ този уикенд. Макс има три победи в последните 4 години у дома, но през 2025 Ред Бул изостана от Макларън в битката за победите.

„Надявам се, че колата ни ще се представи по-добре в сравнение с Унгария – обясни днес Верстапен. – За нас уикендът в Унгария не беше особено добър, надявам се, че сега ще сме по-близо до челото.

Кадилак започва тестове с болид на друг отбор, най-вероятно Ферари
Кадилак започва тестове с болид на друг отбор, най-вероятно Ферари

„Но не мисля, че „Зандвоорт“ ще е най-успешната ни писта оттук до края на сезона. Но пък може да има промени във времето. Това винаги създава малко хаос, да видим какво ще се случи сега.“

Макс допълни, че целта му до края на сезона е да вземе „максимално възможното“ в последните 10 старта, както и да научи повече за проблематичния RB21.

Бергер: Хамилтън е свикнал да е №1, сега Леклер е пред него
Бергер: Хамилтън е свикнал да е №1, сега Леклер е пред него
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Лично Чип Ганаси и Палоу отрекоха за Ред Бул

Лично Чип Ганаси и Палоу отрекоха за Ред Бул

  • 28 авг 2025 | 15:58
  • 140
  • 0
Перес каза кой пръв го е поздравил за договора с Кадилак

Перес каза кой пръв го е поздравил за договора с Кадилак

  • 28 авг 2025 | 15:21
  • 691
  • 0
Шумахер не се отказва от думите си за Строл въпреки бойкота на Астън Мартин

Шумахер не се отказва от думите си за Строл въпреки бойкота на Астън Мартин

  • 28 авг 2025 | 12:11
  • 1147
  • 0
Бергер: Хамилтън е свикнал да е №1, сега Леклер е пред него

Бергер: Хамилтън е свикнал да е №1, сега Леклер е пред него

  • 28 авг 2025 | 11:55
  • 1206
  • 0
Васьор: Този уикенд квалификацията ще е много важна

Васьор: Този уикенд квалификацията ще е много важна

  • 28 авг 2025 | 10:52
  • 801
  • 0
Зак Браун си спомни за времето, когато се е състезавал с Йос Верстапен

Зак Браун си спомни за времето, когато се е състезавал с Йос Верстапен

  • 28 авг 2025 | 09:27
  • 1157
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Най-скъпата грешка на ЦСКА

Най-скъпата грешка на ЦСКА

  • 28 авг 2025 | 09:52
  • 40763
  • 127
ЦСКА привлича ляв бек от родния клуб на Меси

ЦСКА привлича ляв бек от родния клуб на Меси

  • 28 авг 2025 | 09:31
  • 23841
  • 43
Левски търси чудото в Нидерландия

Левски търси чудото в Нидерландия

  • 28 авг 2025 | 06:30
  • 19794
  • 131
Този сезон ще може да гледате Champions TV на живо в Sportal.bg

Този сезон ще може да гледате Champions TV на живо в Sportal.bg

  • 28 авг 2025 | 08:01
  • 7732
  • 3
Лудогорец трябва да се хвърли на сто процента, ако иска да влезе в основната фаза на Лига Европа

Лудогорец трябва да се хвърли на сто процента, ако иска да влезе в основната фаза на Лига Европа

  • 28 авг 2025 | 07:05
  • 9830
  • 25
В очакване на жребия за Шампионската лига

В очакване на жребия за Шампионската лига

  • 28 авг 2025 | 07:55
  • 14454
  • 11