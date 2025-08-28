Верстапен: „Зандвоорт“ няма да е най-успешната ни писта

Световният шампион във Формула 1 Макс Верстапен не демонстрира особен оптимизъм преди домашната му Гран При на Нидерландия на „Зандвоорт“ този уикенд. Макс има три победи в последните 4 години у дома, но през 2025 Ред Бул изостана от Макларън в битката за победите.

„Надявам се, че колата ни ще се представи по-добре в сравнение с Унгария – обясни днес Верстапен. – За нас уикендът в Унгария не беше особено добър, надявам се, че сега ще сме по-близо до челото.

„Но не мисля, че „Зандвоорт“ ще е най-успешната ни писта оттук до края на сезона. Но пък може да има промени във времето. Това винаги създава малко хаос, да видим какво ще се случи сега.“

Макс допълни, че целта му до края на сезона е да вземе „максимално възможното“ в последните 10 старта, както и да научи повече за проблематичния RB21.

Снимки: Gettyimages