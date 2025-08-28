Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Васьор: Този уикенд квалификацията ще е много важна

Васьор: Този уикенд квалификацията ще е много важна

  • 28 авг 2025 | 10:52
  • 307
  • 0

Шефът на Ферари във Формула 1 Фредерик Васьор прогнозира, че квалификацията ще е много важна за развоя на Гран При на Нидерландия, тъй като изпреварванията са много трудни на „Зандвоорт“.

„На „Зандвоорт“ искаме да запазим положителната динамика от последните състезания преди лятната пауза – обясни французинът. – Шарл и Люис са готови за борба, а тимът е твърдо решен да им осигури най-добрите условия за постигането на добри резултати. Този уикенд квалификацията ще е много важна, тъй като на „Зандвоорт“ изпреварванията са трудни.“

Кадилак започва тестове с болид на друг отбор, най-вероятно Ферари
Кадилак започва тестове с болид на друг отбор, най-вероятно Ферари

Васьор прогнозира „напрегната“ втора част от сезона, в която влизат последните 10 състезателни уикенда и много специалисти очакват промени в разпределението на силите на отделни писти, въпреки че почти всички отбори спряха развитието на автомобилите си.

Екълстоун: Кариерата на Верстапен ще приключи, ако отиде във Ферари
Екълстоун: Кариерата на Верстапен ще приключи, ако отиде във Ферари
