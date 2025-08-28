Васьор: Този уикенд квалификацията ще е много важна

Шефът на Ферари във Формула 1 Фредерик Васьор прогнозира, че квалификацията ще е много важна за развоя на Гран При на Нидерландия, тъй като изпреварванията са много трудни на „Зандвоорт“.
„На „Зандвоорт“ искаме да запазим положителната динамика от последните състезания преди лятната пауза – обясни французинът. – Шарл и Люис са готови за борба, а тимът е твърдо решен да им осигури най-добрите условия за постигането на добри резултати. Този уикенд квалификацията ще е много важна, тъй като на „Зандвоорт“ изпреварванията са трудни.“
Васьор прогнозира „напрегната“ втора част от сезона, в която влизат последните 10 състезателни уикенда и много специалисти очакват промени в разпределението на силите на отделни писти, въпреки че почти всички отбори спряха развитието на автомобилите си.
Снимки: Imago